Fabrizio Corona una furia contro Francesca Fagnani: “Questo non è giornalismo ma cabaret”

Fabrizio Corona, duro sfogo dell’ex re dei Paparazzi contro Francesca Fagnani dopo l’intervista a Giacomo Urtis.

Fabrizio Corona in questi ultimi giorni è tornato all’attacco e sembra che dopo aver lanciato degli scoop su diversi personaggi, adesso si è scagliato contro Francesca Fagnani. Sembra che l’ex re dei paparazzi abbia utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti della conduttrice e giornalista. Ma cosa ha riferito nello specifico?

Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani e il suo programma Belve

Fabrizio Corona in questi giorni si è scagliato contro Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice che abbiamo visto che sul palco dell’Ariston, come co-conduttrice di Amadeus al Festival di Sanremo. Proprio nella serata di ieri, nello studio di Belve è arrivato Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip che stando ad alcune anticipazioni riportate dal famoso blog Davidemaggio.it, ha anche parlato di Fabrizio Corona, facendo delle rivelazioni piuttosto importanti su di lui.

Giacomo Urtis ospite a Belve, la confessione su Fabrizio Corona

Il noto chirurgo pare che abbia fatto una confessione “Sicuramente ero invaghito“, avrebbe detto detto Giacomo. Fabrizio ha risposto a questa confessione del chirurgo e lo ha fatto pubblicando uno sfogo sui social contro la conduttrice e contro il suo programma.“Quella televisione fatta male piena di clichè in voga nei social e basata sul virgolettato”. Queste le parole di Fabrizio Corona contro il programma e contro la conduttrice. Sempre stando alle anticipazioni, sembra che durante la chiacchierata di Giacomo con Francesca, nel momento in cui si è parlato di Fabrizio, la conduttrice ha chiesto se Corona ricambiasse il suo interesse. “Ti direi di si”, avrebbe risposto Urtis. La conduttrice e giornalista avrebbe anche chiesto se ci fosse stato qualcosa di fisico ed anche in quel caso il chirurgo avrebbe fatto un’ammissione. “Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma, cose nostre. Ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

L’ex re dei paparazzi si scaglia contro la giornalista, parole dure

Fabrizio non sembra aver gradito le domande che la Fagnani ha rivolto all’ex gieffino. Così Corona ha dapprima condiviso un post, un vecchio video in cui la conduttrice si era schierata dalla sua parte, poi ha anche lanciato una vera frecciatina scrivendo “Quando era giornalista”. Poi avrebbe aggiunto “Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sess* come unico contenuto valido per alzare lo share”. Ma Corona non si è limitato a questo, ma sarebbe andato avanti. “Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. E’ divertente ma è più trash dei teatrini di Sanremo“. Insomma, Corona come sempre non si è nascosto dietro un dito ed ha sparato a zero contro la conduttrice di Belve.