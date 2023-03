Loretta Goggi diretta su Tale e quale: “Il programma non era mio”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Goggi pronta a debuttare con il programma Benedetta Primavera fa una rivelazione inattesa su Tale e quale.

Loretta Goggi, la nota cantante e conduttrice è pronta a debuttare con un programma tutto suo, intitolato Benedetta Primavera che arriverà venerdì 10 marzo. Loretta a distanza di tanto tempo tornerà da protagonista con un programma tutto suo. In realtà, questo è quello che faceva negli anni ’80 quando si trovava all’apice del successo ed erano migliaia i telespettatori che la seguivano con grande affetto.

Loretta Goggi pronta a debuttare venerdì 10 marzo con Benedetta Primavera

Loretta è un’artista a 360°, visto che balla, imita, canta. Dopo tanti anni di stop, soprattutto dopo la morte del marito Gianni Brezza, Loretta è tornata in tv proprio grazie a Carlo Conti che l’ha voluta a Tale e quale show, nella giuria. In questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Radiocorriere Tv, nel corso della quale ha fatto un’ammissione davvero molto interessante. “Sono stata vigliacca perché sono tornata in tv senza fare tv. C’ero, ma il programma non era mio e non mi sentivo responsabile di niente”. Queste le parole di Loretta che ha trascorso davvero tanti anni nel programma di Carlo Conti.

La conduttrice fa una rivelazione su Tale e quale

Adesso però, è pronta a tornare in tv con un programma tutto suo, ovvero quello intitolato Benedetta Primavera, un mix davvero perfetto tra diverse generazioni. “Il direttore Stefano Coletta dice che è stato il pubblico a desiderare il mio ritorno, io gli ho creduto e ora sono qua”. Questo quanto ammesso dalla conduttrice nel corso dell’intervista. Proprio nei giorni scorsi, Loretta è stata ospite nel programma di Mara Venier a Domenica in dove pare che abbi fatto una gaffe che di certo non è passata inosservata.

La gaffe della Goggi a Domenica in

Parlando del suo programma che debutterà venerdì 10 marzo, Loretta ha risposto ad una domanda della conduttrice, facendo una gaffe. Mara le avrebbe detto “Ti vedo bella friccicarella?“, un complimento per la sua ospite. La risposta della Goggi non è tardata ad arrivare, dicendo “Quella non friccica”. A quel punto la conduttrice sembra che abbia capito di aver commesso una gaffe e con imbarazzo si sarebbe scusata.