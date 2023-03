Oggi è un altro giorno, Serena Bortone perde la pazienza e sbotta: “Falla parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri la conduttrice Serena Bortone ha perso la pazienza e rimproverato una sua ospite.

Così come ogni giorno ecco che anche ieri è andata in onda una nuova puntata del programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Stiamo parlando di Oggi è un altro giorno che proprio ieri ha ospitato nel suo studio l’attrice Paola Quattrini in compagnia della figlia e della nipote. Ad un certo punto però la conduttrice si è trovata costretta ad intervenire per sgridare la sua ospite. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Paola Quattrini e la figlia Selvaggia ospiti di Oggi è un altro giorno

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri, 7 marzo, i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un battibecco tra due delle ospiti in studio. E di preciso tra l’attrice Paola Quattrini e la figlia Selvaggia. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui proprio la conduttrice Serena Bortone si è rivolta alla sua ospite Selvaggia per chiederle il motivo legato alla scelta di utilizzare il cognome della madre. La risposta data dalla donna non è però piaciuta alla madre e proprio questo ha dato vita ad uno scambio di battute. “Infatti non lo so se ho scelto bene” ha dichiarato Selvaggia Quattrini, anche lei attrice.

Battibecco tra madre e figlia durante l’intervista rilasciata a Serena Bortone

A questo punto è intervenuta la madre rivelando che dopo aver fatto insieme 3-4 spettacoli in teatro la figlia ha deciso di non farne più. Una rivelazione questa che ha un po’ spiazzato la conduttrice che si è rivolta ancora una volta a Selvaggia chiedendole il motivo di questa sua decisione. L’attrice ha risposto sottolineando che lavorare in teatro con la madre è molto faticoso ma anche in questo caso è stata interrotta da Paola Quattrini che ha precisato di essere “molto rompiscatole”. Questa sua ennesima interruzione non sembrerebbe però essere piaciuta alla Bortone che non ha avuto alcun timore di sgridare la sua ospite alla quale si è rivolta affermando “Ma la fai parlare”.

L’attrice ricorda la sua infanzia e le difficoltà vissute

Sempre nel corso della stessa intervista poi Paola Quattrini ha colto l’occasione per parlare della sua vita privata rivelando di non avere avuto una felice infanzia. A tal proposito ha rivelato di avere iniziato a lavorare quando aveva solamente 4 anni. Il motivo? Semplice, per mantenere la sua famiglia. E proprio a tal proposito ha voluto precisare che avere la gioia di recitare è una cosa mentre invece doverlo fare solo come un lavoro e quindi per ottenere dei guadagni è sicuramente un’altra cosa.