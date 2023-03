Amadeus, sul prossimo Festival di Sanremo lascia tutti senza parole: “Ecco cosa sto già facendo”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus e l’annuncio a sorpresa sul prossimo Festival di Sanremo. Ecco le novità annunciate.

Non è nemmeno terminato da un mese, che già si parla del prossimo Festival di Sanremo. Ebbene si, Amadeus ha già confermato la sua presenza alla prossima edizione della kermesse canora più importante d’Italia, ovviamente come conduttore e direttore artistico. Conclusasi da meno di un mese l’edizione 2023, il conduttore è già al lavoro per il Festival di Sanremo 2024, la 74esima edizione. L’annuncio è arrivato proprio per mano dello stesso direttore artistico attraverso i social.

Amadeus già al lavoro per il prossimo Festival di Sanremo 2024

Amadeus, che ha condotto ben 4 edizioni del Festival di Sanremo, si appresta a condurne una quinta. Si tratta della 74esima edizione della kermesse canora più importante d’Italia che sarà condotta e diretta ancora una volta dal conduttore de I soliti ignoti. Ebbene, a poche settimane di distanza dalla fine del Festival 2023, Amadeus è già al lavoro per la prossima edizione. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore proprio sui social, attraverso il profilo di Amadeus.

Il conduttore e le novità della prossima edizione del Festival

“Esattamente un mese fa iniziava la 73 esima edizione del Festival di Sanremo. Qualcuno già mi chiede: stai pensando alla prossima edizione? Sì, ci sto pensando. Sto pensando alla scenografia, ad alcuni nomi e cantanti. Anche ad alcune idee che vorrei mettere in piedi”. Queste le parole del conduttore, il quale dunque, è già all’opera.“Tra un po’ comincerò a lavorarci avendo un contratto anche per il prossimo anno”, questo ancora quanto dichiarato da Amadeus.

Le parole di Stefano Coletta

Sicuramente l’ultima edizione della kermesse, così come le precedenti sono state un grandissimo successo, con risultati davvero eccellenti. E’ stato lo stesso Stefano Coletta in Sala stampa al Casinò di Sanremo a parlare.”Non registravamo risultati di questo tipo dal 1995″, avrebbe detto Coletta in conferenza stampa. Insomma, il conduttore è stato approvato a pieni voti dall’azienda che gli ha dato ancora una volta l’onore e il compito di portare avanti questa manifestazione di rilevanza non solo a livello nazionale ma anche mondiale.