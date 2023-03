Selvaggia Lucarelli posta una foto di quando aveva 13 anni e sul web si scatena l’odio

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli finisce al centro dell’odio social dei suoi haters, dopo aver pubblicato una foto di lei al mare all’età di 13 anni.

Selvaggia Lucarelli è di certo uno dei personaggi più temuti degli ultimi anni, per questo suo modo di parlare senza mezzi termini e senza peli sulla lingua. Ad ogni modo, spesso la giornalista e giurata di Ballando con le stelle finisce al centro delle polemiche, alcune di queste partite proprio da lei. Nelle scorse ore, ecco che la giornalista ha pubblicato sui social una foto di lei a 13 anni, in costume al mare. Sono arrivati tanti messaggi cattivi da parte degli haters che si sono davvero scatenati. Ma cosa hanno scritto?

Selvaggia Lucarelli pubblica una foto di lei a 13 anni in bikini al mare

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae diversi anni fa, quando aveva 13 anni. In quella occasione, Selvaggia si trovava al mare e si è mostrata in costume da bagno. Purtroppo, Selvaggia è finita vittima dell’odio social. Molti haters non hanno perso occasione ed hanno commentato questo scatto del tutto innocente, che ritrae la Lucarelli quando era soltanto una ragazzina.

Piovono commenti negativi sotto al post

«13 anni, costume notevole e mare d’Abruzzo. What else?», queste le parole della Lucarelli scritte a corredo di questo scatto. Tantissimi sono stati i commenti negativi apparsi sotto alla foto. Molti utenti social hanno voluto sottolineare il fatto che anche a 13 anni Selvaggia avesse un pò di pancetta. «cesa eri e cesa rimani», questo uno dei tanti messaggi negativi apparsi sotto alla foto. Se da una parte alcuni hanno fatto dei commenti negativi sulla foto e sul fisico di Selvaggia, altri hanno voluto difenderla.

Offese per la Lucarelli, ma c’è anche chi la difende

«Ma quale pancetta? ha un fisico stupendo», ha scritto un utente che è sceso in campo in difesa della giornalista. «13 anni? Sembri una 20enne, sei stupenda», ha scritto un altro follower. Di certo negli anni il carattere di Selvaggia non ha fatto si che attirasse a se molte simpatie. Di conseguenza, questo clima di odio in qualche modo è stato generato dal suo modo di rapportarsi agli altri in generale, questo va detto.