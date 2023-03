Gf vip, Attilio Romita il suo attacco contro gli autori è durissimo “Ecco cosa mi hanno fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Attilio Romita, ex concorrete del Grande fratello vip in questi giorni ha sparato a zero contro gli autori del programma.

Attilio Romita dopo essere stato eliminato dal Grande fratello vip ha continuato a sparare a zero contro i suoi ex coinquilini. In questi giorni, invece, si è scagliato di nuovo contro il reality ma questa volta contro gli autori. Attilio ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo tv e come già abbiamo anticipato, sembra abbia attaccato gli autori del reality, sostenendo che la figlia Alessia avesse ragione. Ma vediamo che cosa ha detto nel dettaglio Attilio.

Grande fratello vip, Attilio Romita rilascia un’intervista e spara a zero contro il reality

Dopo essere stato eliminato dal reality, il Grande fratello vip, Attilio Romita avrebbe iniziato a sparare a zero contro i suoi ex coinquilini e adesso contro gli autori. Nel corso di un’intervista che l’ex mezzo busto del Tg1 ha rilasciato al settimanale Nuovo tv, pare che abbia attaccato gli autori del reality e dato ragione alla figlia Alessia, la quale era contraria al fatto che il padre facesse questa esperienza nella casa più spiata d’italia.

Parole dure di Romita contro gli autori del programma e da ragione alla figlia

“Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio”. Queste le parole di Attilio Romita il quale sembra aver fatto questa ammissione senza nessuna remora. Il giornalista, ha utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti degli autori del programma.

Le tesi del giornalista, poi le parole su Donnamaria

“Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: “Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo”. Di certo parole dure quelle del giornalista nei confronti del programma e degli autori, ma non è la prima volta che questo accade. Già in passato lo stesso aveva anche sostenuto che Edoardo Donnamaria avesse diverse volte bestemmiato e che gli autori avrebbero cercato di fare di tutto affinchè questo non venisse fuori e dunque squalificato a differenza di altri ex concorrenti.