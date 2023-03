Pechino Express, l’avvocato Alessandra Demichelis pronuncia una frase da brividi, scoppia la bufera sui social

0 SHARES Condividi Tweet

L’avvocato Alessandra Demichelis concorrente di Pechino Express finisce al centro della bufera per delle frasi infelici sui poveri.

Sono sorte diverse polemiche intorno alla persona di Alessandra Demichelis, l’avvocato di Pechino Express ma per quale motivo? Pare che a finire sotto accusa sia stato un vecchio video che è stato postato dalla stessa Alessandra sui social. Pare che l’avvocatessa abbia utilizzato delle parole che in qualche modo hanno scosso l’opinione pubblica e per questo finita al centro delle polemiche. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire bene che cosa l’avvocatessa di Torino ha riferito.

Alessandra Demichelis, l’avvocato di Pechino Express finisce nella bufera

Alessandra Demichelis è una delle protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, il programma che partirà domani, giovedì 9 marzo proprio su Sky Uno ed in streaming su Nowtv. La donna, come già detto è una avvocatessa di Torino, la quale sembra sia diventata piuttosto nota sui social grazie al profilo “De Legal show”. Proprio li Alessandra si è raccontata e lo ha fatto senza alcun filtro ed ha anche parlato della sua più grande passione, ovvero quella del lusso.

Vecchio video della Demichelis diventa virale, scoppia la polemica

A Pechino Express, l’avvocatessa partecipa insieme a Lara Picardi, formando la coppia degli “Avvocati”. Sembra che già qualche giorno fa le due avessero in qualche modo scatenato le polemiche per via di alcuni litigi avvenuti durante le riprese, con la coppia formata da Federica Fabrizio e Giorgia Soleri. Nelle scorse ore però, sarebbe circolato un vecchio video di Alessandra pubblicato su Tik Tok, dove quest’ultima avrebbe pronunciato delle parole piuttosto discutibili. “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”, avrebbe detto un amico di Alessandra parlando proprio con lei.

Frasi sui poveri molto gravi, sui social piovono commenti negativi anche sul reality

L’avvocatessa avrebbe risposto dicendo “TI ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo”“. Subito dopo, Alessandra avrebbe aggiunto dell’altro, frasi ancora più gravi. “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”. Ma non finisce qui, perchè poi avrebbe ancora aggiunto “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”. Inevitabilmente queste parole hanno letteralmente scatenato una bufera sui social e tantissimi sono stati i commenti negativi apparsi sotto al post della pagina ufficiale di Pechino Express.