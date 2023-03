Benedetta Primavera, Loretta Goggi messa in grande imbarazzo da Luca e Paolo “Così non dovete comportarvi”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha debuttato Benedetta Primavera, il programma di Loretta Goggi andato in onda ieri sera su Rai 1. Una frase di Luca e Paolo ha gelato la conduttrice. Ma cosa è accaduto?

Loretta Goggi è stata una delle protagoniste assolute della serata di ieri, venerdì 10 marzo 2023. La conduttrice ha debuttato su Rai 1 con il suo programma Benedetta Primavera e sembra che questo abbia avuto un successo davvero strepitoso. Loretta, a circa 30 anni dalla sua ultima volta in tv come conduttrice di un programma tutto suo, è tornata con questa trasmissione che andrà in scena anche nelle prossime settimane.

Loretta Goggi debutta su Rai 1 con il suo programma Benedetta Primavera

La Goggi, ha così aperto questa serata di Rai 1 parlando con il suo pubblico e spiegando le motivazioni che l’hanno portata a rimettersi in gioco. Poi, la Goggi ha dato la parola ai suoi compagni di viaggio, ovvero Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. I due, dopo essere entrati in studio hanno ricordato i colleghi di Loretta, con i quali lei hai avuto modo di lavorare, sottolineando il fatto che molti non ci sono più.

Siparietto simpatico e imbarazzante tra Luca e Paolo e la conduttrice

Dopo aver citato i nomi di alcuni noti personaggi della tv italiana, Luca ha detto “Cosa hanno in comune questi grandi del piccolo schermo? Sono tutti…”. A finire la frase, Paolo, il quale avrebbe detto “Morti”. A quel punto, Loretta con un velo di imbarazzo avrebbe replicato dicendo “Non cominciamo così però eh!”. Loretta a quel punto ha voluto dare il via allo show, ospitando diversi personaggi tra cui Heather Parisi. Anche Loretta si è lasciata andare a canti, balli e imitazioni, facendo anche una simpaticissima versione della Premier Giorgia Meloni. “Adesso mi hanno detto che dura due ore e rotti. Ma dopo due ore mi rompo io, il pubblico qui e i telespettatori da casa”, con queste parole Loretta ha scherzato, divertendo il suo pubblico.

La confessione di Loretta a La vita in diretta

Pochi giorni fa, la conduttrice era stata ospite in diverse trasmissioni televisive su Rai 1 proprio per anticipare e promuovere il suo programma. Nello studio de La vita in diretta, la conduttrice si era detta molto felice ma anche terrorizzata per questa nuova avventura, che è arrivata dopo circa 30 anni dall’ultima volta in cui è stata al timone di un programma.