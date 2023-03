Oggi è un altro giorno, l’ospite a Serena Bortone: “E’ colpa tua”, la Bortone replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Siparietto tra Serena Bortone e Drupi a Oggi è un altro giorno, nella puntata andata in onda ieri venerdì 10 marzo 2023. Cosa è accaduto?

La puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone ha avuto un grande seguito come sempre. Simpatico siparietto andato in scena, tra la conduttrice Serena Bortone ed un suo ospite. Stiamo parlando di Drupi, il noto cantante che è stato ospite nello studio della Bortone, insieme alla moglie Dorina Dato. Ma cosa è accaduto?

Serena Bortone ospita Drupi a Oggi è un altro giorno insieme alla moglie Dorina Dato

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno nella puntata di ieri, venerdì 10 marzo 2023 ha ospitato in studio Drupi, il famoso cantante, accompagnato dalla moglie Dorina Dato. La conduttrice, ha così presentato i suoi ospiti e nel farlo li ha presentati proprio come “amici della trasmissione” e lo ha fatto, durante l’intervista a Dario Farina. Per chi non lo sapesse, quest’ultimi è stato un produttore e autore di uno dei brani più amati di Drupi, ovvero quello intitolato “Era bella davvero”.

Drupi spiazza la conduttrice “E’ colpa tua”

La conduttrice, parlando con il suo pubblico ha ricordato che ben presto Drupi sarà al teatro per uno spettacolo davvero molto importante, ripercorrendo tutta la sua carriera artistica. E’ arrivata poi la reazione di Drupi il quale ha dichiarato “E’ colpa tua”. Sicuramente questa risposta ha spiazzato un pò la conduttrice, la quale dopo qualche istante di silenzio ha replicato. “colpa mia? Non c’è la posso fare. Non mi dare responsabilità perché io ho già un senso di colpa sulla testa.”, avrebbe detto la Bortone.

La replica della Bortone non è tardata ad arrivare

Sembra che i due siano molto amici e Drupi, dicendole “è colpa tua”, ha voluto semplicemente sottolineare il fatto che sia stata proprio la Bortone a convincerlo a fare il teatrale grazie alla canzone intitolata “Il gatto e del topolino”. Insomma, un siparietto davvero molto simpatico che non è sfuggito ai telespettatori a casa che sono molto affezionati al programma della Bortone e non se ne perdono nemmeno una puntata.