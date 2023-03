Mara Venier velenosa con Alberto Matano: “Io lavoro, tu no”, la reazione del giornalista

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier e Alberto Matano hanno trascorso la serata insieme a casa della conduttrice. Una frase di Mara su Alberto non è passata inosservata. Cosa è accaduto?

Mara Venier e Alberto Matano sono molto amici e questa non è di certo una novità. Al termine di una settimana di intenso lavoro, Alberto Matano nella serata di ieri, venerdì 10 marzo, ha voluto trascorrere qualche ora in ottima compagnia. Il conduttore de La vita in diretta, è stato ospite a casa di Mara Venier, la sua grande amica. Insieme hanno trascorso una serata fatta di divertimento e all’insegna del buon cibo.

Mara Venier e Alberto Matano insieme per una serata all’insegna del divertimento e del buon cibo

Mara, che ama cucinare, ha preparato per Alberto e per gli altri commensali una cenetta prelibata. Inevitabilmente le immagini di questa cena sono finite sui loro profili social e non è passata inosservata una frase di Mara nei confronti di Matano. Ma cosa ha detto la Venier? Mara e Alberto Matano hanno trascorso insieme il venerdì sera a casa della conduttrice di Domenica in. Matano, dopo una settimana intensa di duro lavoro con La vita in diretta, ha deciso di rilassarsi a casa della sua amica, che ha preparato per lui una gustosissima ricetta.

Il conduttore de La vita in diretta a cena a casa di Mara, lui documenta tutto sui social

Matano ha così voluto ringraziare Mara pubblicamente ed ha condiviso sul suo profilo Instagram diverse stories. Alberto ha così ripreso Mara intenta a preparare la cena e dunque ai fornelli. A quel punto, il conduttore avrebbe punzecchiato la sua amica dicendole “Che facciamo fino a domenica?”. Non è tardata ad arrivare la risposta di Mara che ha risposto con la sua solita schiettezza e simpatia.

Matano punzecchia Mara, lei risponde per le rime

“Io lavoro, tu non fai un caz*o come sempre”, ha replicato la conduttrice che ha fatto sorridere Alberto così come tutti i presenti ed i follower. Ad ogni modo, è stata una serata davvero bellissima, in cui è accaduto praticamente di tutto. I due hanno ballato, hanno scherzato e mangiato.“Venerdì sera se balla, ma soprattutto se magna”, ha detto Matano, stuzzicando ancora la conduttrice e sua amica prendendola in giro anche per il cerchietto con le orecchie di Minnie che ha portato da Disneyland.