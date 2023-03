Ilary in lite con Alvin, Vladimir Luxuria svela tutta la verità

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria confermata opinionista de L’Isola dei famosi. Quest’ultima svela importanti retroscena su Ilary e Bastian e sulla lite tra la conduttrice e Alvin.

Qualche giorno fa si è tanto parlato di una possibile lite avvenuta tra Ilary Blasi e Alvin, a pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei famosi. I due effettivamente hanno pubblicato dei post alquanto misteriosi che hanno fatto bene intendere che fosse accaduto qualcosa tra di loro. Adesso a svelare qualche retroscena è stata la nota opinionista Vladimir Luxuria.

L’Isola dei famosi, c’è la data di inizio confermati conduttrice e collaboratori

L’Isola dei famosi sta per tornare ed ufficialmente è arrivato il giorno d’inizio. Il debutto è fissato per lunedì 17 aprile e di conseguenza manca quasi un mese all’inizio di questa avventura. Ancora una volta questa edizione vedrà al timone Ilary Blasi, ed a essere confermati sono stati anche Alvin come inviato e Vladimir Luxuria come opinionista. Savino invece non ci sarà ed al suo posto vedremo Enrico Papi. Come già anticipato, pochi giorni fa si era parlato di una possibile lite tra la conduttrice e l’inviato, ma come era prevedibile si è trattato di uno scherzo. I due hanno infatti smentito tutto.

Vladimir Luxuria smentisce lite tra Ilary e Alvin

A negare che tra i due ci sia stato qualcosa di brutto è stata anche Vladimir che certamente ha un buon rapporto con la conduttrice ma anche con l’inviato. Luxuria ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Mio affrontando anche questo tema. “Tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così”, ha detto l’opinionista. Effettivamente Ilary e Alvin sono amici da tanto tempo e sembrava proprio strano che i due fossero arrivati ai ferri corti.

L’opinionista su Ilary e la sua storia d’amore con Bastian

Stando ad alcune indiscrezioni, proprio Alvin sarebbe stato vicino alla sua amica, dopo la separazione da Francesco Totti. Ilary adesso è felice insieme al nuovo compagno, l’imprenditore e modello Bastian Muller. Luxuria si è anche espressa su questa nuova storia d’amore tra i due.“Mi diverte molto, perché prendo in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride. Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino!”