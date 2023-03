Heather Parisi, sui social scrive un post dopo il pignoramento chiesto da Presta e lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi ha deciso di intervenire sui social scrivendo un lungo post dopo il caso esploso negli ultimi giorni in seguito al pignoramento chiesto dall’agente Lucio Presta.

A distanza di alcuni anni la tensione tra la ballerina Heather Parisi e l’agente Lucio Presta continua ad essere molto alta. E proprio nelle scorse ore la showgirl ha scritto un lungo post su Instagram tramite il quale ha rotto il silenzio dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Ma vediamo nello specifico cos’è successo e quali sono state le sue parole.

La tensione tra Heather Parisi e Lucio Presta

Sono anni ormai che tra la ballerina e showgirl Heather Parisi e il manager di molti vip Lucio Presta è in atto una battaglia legale. Il motivo? Una somma di denaro che la Parisi avrebbe dovuto versare a Presta dopo la condanna ricevuta in una causa per diffamazione. Una somma che la ballerina non sembrerebbe aver ancora restituito al marito di Paola Perego . L’uomo ha quindi colto l’occasione della presenza in Italia della Parisi per la registrazione di un’intervista a Belve per inviarle un ufficiale giudiziario insieme ai carabinieri per poter effettuare un pignoramento proprio nei confronti della ballerina.

Il post social condiviso da Lucio Presta

E proprio Presta nei giorni scorsi ha condiviso un post su Twitter tramite il quale ha accusato ancora una volta la ballerina di non aver saldato quanto stabilito dal tribunale, nonostante abbia avuto molto tempo per farlo. E poi ancora si è rivolto alla donna ricordandole di aver fatto ancora una volta una brutta figura nei suoi confronti essendosi sottratta per mesi ai suoi obblighi.

La replica della ballerina alle parole del noto agente

Dopo qualche giorno di silenzio proprio la Parisi ha scelto di replicare alle parole scritte dall’uomo. E l’ha fatto condividendo una fotografia su Instagram sotto alla quale ha aggiunto un lungo commento, anche se occorre chiarire che non ha mai menzionato l’agente. “È così difficile dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza”. Sono state queste nello specifico le parole con cui la Parisi ha iniziato il suo lungo post social che ha poi proseguito affermando che proprio la dolcezza è tanto grande da riuscire a curare delle cicatrici che nemmeno il tempo è riuscito a cancellare. Ha poi proseguito con il commento sui giudizi. La ballerina ha infatti precisato che molto spesso proprio tali giudizi riguardano più cosa si rappresenta e non chi si è, e poi ancora non cosa realmente si fa ma semplicemente “chi ispiriamo“. E ha poi concluso affermando “Un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito” mentre invece la gentilezza secondo quanto detto dalla Parisi riesce ad uccidere più della violenza. Lucio Presta deciderà di replicare a tali parole oppure no? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.