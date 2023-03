Sonia Bruganelli, i suoi figli tra il pubblico al Gf vip e lei reagisce così

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli tra il pubblico del Gf vip nella puntata di lunedì trova i suoi figli Silvia e Davide. L’opinionista scrive un post su Instagram.

Nella serata di lunedì 13 marzo 2023 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip che è stata molto interessante e diversi sono stati i momenti di grande emozione. Parliamo di emozioni non soltanto per i vipponi che si trovano reclusi nella casa più spiata d’Italia ma anche per Sonia Bruganelli, la nota opinionista protagonista di questa edizione del reality. Sin dal suo primo giorno nel reality Sonia è stata parecchio schietta e talvolta anche molto dura nell’esporre i suoi giudizi e opinioni sui vari concorrenti. Molto spesso però, questo suo modo di fare ha attirato a se delle critiche avanzate da parte di alcuni telespettatori, ma anche diversi complimenti. Ad ogni modo, sembra che nel corso della puntata di lunedì, Sonia abbia avuto in studio i suoi primi fan, ovvero i suoi figli seduti tra il pubblico.

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis vive una grande emozione in puntata al Gf vip

Sonia Bruganelli nella serata di lunedì, ha avuto dei fan in studio che hanno tifato per lei per tutta la puntata. Stiamo parlando proprio dei suoi figli e nello specifico due dei suoi figli. La moglie di Paolo Bonolis non ha di certo nascosto la presenza dei suoi figli in studio ed ha rimarcato la cosa sui social.. “Loro due in studio per me… l’immagine più bella della mia serata”, queste le parole che la Bruganelli ha scritto sul suo profilo Instagram a corredo della foto dove sono immortalati Silvia e Davide.

La conduttrice vede i suoi figli tra il pubblico, il post di Sonia

La Bruganelli ha poi aggiunto degli hashtag, ovvero “i miei amori” e poi ancora “mamma orgogliosa”. Inevitabilmente il post ha avuto diverse interazioni, tanti like e commenti. Davide Bonolis, tra l’altro è un fan numero uno del programma e già un pò di tempo fa aveva fatto sapere di voler entrare nella casa come concorrente, non appena compiuti 18 anni.

Silvia e Davide fanno un regalo alla loro mamma

Oggi, il secondogenito di Sonia e Paolo è maggiorenne ed è un giocatore della Primavera della Triestina Calcio. Silvia, la primogenita della coppia, anche lei presente tra il pubblico, purtroppo da quando è nata ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. Oltre a Silvia e Davide, Sonia e Paolo sono diventati genitori di Adele, nata nel 2009. La loro è una bellissima famiglia e su questo non c’è proprio alcun dubbio. A completare la famiglia, i figli che Paolo ha avuto dal precedente matrimonio, ovvero Stefano e Martina.