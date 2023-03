Alberto Matano posta alcune foto e scrive “Sogni di ragazzi”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano nelle scorse ore ha condiviso su Instagram una fotografia di molti anni fa e dedicato delle bellissime parole ad una collega e amica.

Alberto Matano è uno dei conduttori televisivi più amati e seguiti dal pubblico. Un uomo di grande talento che è riuscito ad entrare nel cuore di moltissime persone anche grazie alla sua simpatia e gentilezza, due caratteristiche che lo contraddistinguono. Ed ecco che proprio nelle scorse ore il conduttore ha condiviso su Instagram una particolare fotografia di cui si sta tanto parlando.

Grandi successi per Alberto Matano

Molti sono i successi che Alberto Matano è riuscito ad ottenere nella sua vita. Successi legati alla sfera lavorativa ma anche a quella privata. Infatti la sua trasmissione intitolata La Vita in Diretta è una delle più seguite del pomeriggio in grado di registrare giorno dopo giorno sempre nuovi record di ascolti. Ma tanta è la felicità e la soddisfazione per Matano anche nel privato. Il presentatore infatti dopo un lungo fidanzamento con l’avvocato Riccardo Mannino durato ben 15 anni ecco che lo scorso mese di giugno ha coronato il sogno di ogni innamorato ovvero quello del matrimonio.

Il post social condiviso su Instagram dal conduttore

Proprio nelle scorse ore il celebre conduttore ha condiviso su Instagram una particolare fotografia di cui si sta tanto parlando. E che ha tanto colpito i suoi followers. Nello specifico il giornalista è attualmente impegnato nella lettura del libro intitolato “Il destino dell’ortica” di Flavia Cercato. E proprio per dimostrare l’affetto che lo lega alla collega ha condiviso una fotografia in sua compagnia. Ma non una fotografia recente ma uno scatto di molti anni fa in cui i due si mostrano felici e sorridenti. Come didascalia all’immagine il conduttore ha poi aggiunto una particolare frase non sua ma usata proprio dalla collega. “Hai detto sogni di ragazzi?! E che ragazzi! E noi abbiamo ancora un sacco di sogni da sognare”, questo il suo commento.

Gli auguri di Matano ad una persona speciale

Il conduttore è solito condividere con i suoi followers diversi importanti momenti della sua vita, tra questi anche le serate trascorse in compagnia degli amici. Lo scorso venerdì ad esempio ha trascorso del tempo a casa di Mara Venier e poi si è recato presso un famoso locale di Roma ovvero il Jackie O’ per il compleanno della collega ma soprattutto amica Roberta Morise. E proprio alla celebre amica ha dedicato delle bellissime parole sui social ovvero “Buon compleanno a una persona speciale”.