Orietta Berti, in diretta al Gf “C’è una cosa che io non faccio mai e vi spiego anche il perchè”, il pubblico resta senza parole

Orietta Berti durante la puntata del Gf vip di lunedì 13 marzo ha fatto una confessione che ha lasciato parecchio perplessi e che ha fatto anche tanto sorridere.

Orietta Berti è una delle opinioniste del Grande fratello vip oltre che una delle cantanti più amate di tutti i tempi. La Berti, durante la puntata del Grande fratello vip di lunedì 13 marzo, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti perplessi. La cantante infatti, avrebbe detto di non sopportare il fatto di essere invitata ai matrimoni. La confessione è arrivata nel momento in cui Attilio Romita, ex vippone ha annunciato in studio le nozze con Mimma e pare abbia provato ad invitare la cantante. La sua risposta è stata piuttosto esilarante, schietta e sincera.

Orietta Berti, durante la puntata del Gf vip fa una confessione inaspettata

Orietta Berti al Grande fratello vip ha dimostrato ancora una volta di essere parecchio schietta e sincera. Proprio nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5, la cantante ha lasciato tutti perplessi nel momento in cui è stata invitata da Attilio Romita alle sue prossime nozze con la compagna Mimma.“No, mi dispiace: io non vado mai ai matrimoni”, questa la replica della cantante la quale ha aggiunto che non va neppure alle nozze dei parenti.

La cantante contraria ai matrimoni, rifiuta l’invito di Romita

A quel punto, Alfonso Signorini avrebbe chiesto il motivo. Orietta però, non ha detto nulla se non che non sopporta i matrimoni e che per questo motivo non va mai. “Non vado mai, non mi piacciono. Mi fanno venire una testa così“, ha detto la Berti. Le sue parole ovviamente hanno fatto sorridere tutti, il primo Alfonso Signorini che avrebbe esclamato “Adoro“. Il conduttore avrebbe incalzato dicendo “Ma ai funerali ci vai?“. La risposta non è tardata ad arrivare ed è stata “Si, ai funerali si”.

Alfonso Signorini ironizza e chiama in causa Attilio

Il conduttore ha provato a fare dell’ironia, chiamando in causa Attilio Romita dicendo “Attilio, se però te hai un bel gettone Orietta, magari, una bella Ave Maria te la canta…”. La Berti però, non avrebbe neppure atteso la replica dell’ex vippone ed avrebbe detto “No. Non sono andata al matrimonio di alcuno dei miei parenti. Andrò a quello di mio figlio perché sono obbligata. Speriamo che si convinca che ha già due bambine: si deve pur sposare quello lì!”.