Edoardo Donnamaria, il padre parole durissime contro Signorini “Ecco cosa è”

A distanza di giorni dall’uscita di Edoardo Donnamaria a parlare è stato il padre che ha pubblicato un post al veleno.

E’ trascorsa circa una settimana da quando Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal programma, il Grande fratello vip dopo essere stato protagonista di un gesto violento, l’ennesimo. A distanza di qualche giorno, a rompere il silenzio è stato non Edoardo, ma il padre, Vincenzo che ha atteso proprio l’uscita del figlio per parlare del programma e dire esattamente qual è il suo pensiero. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio il padre di Edoardo?

A qualche giorno di distanza dalla squalifica di Edoardo, a rompere il silenzio è stato il padre, il signor Vincenzo che abbiamo avuto modo di conoscere proprio in questi mesi visto che ha fatto qualche sorpresa al figlio in casa. Ad ogni modo, il padre di Edoardo, ha aspettato che il figlio uscisse dalla casa per poter esprimersi in modo più chiaro e diretto sul programma e sembra che non si sia risparmiato. Edoardo non ha potuto prendere parte alla puntata dello scorso lunedì, perchè squalificato eppure è riuscito a fare una sorpresa alla sua Antonella, anche con i fuochi d’artificio.

A quel punto, subito dopo la puntata, il signor Vincenzo ha pubblicato un twet chiarendo il suo pensiero sul programma e di come il figlio a suo modo di vedere, sia stato utilizzato “in termini di share”.”Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse”. Questo quanto scritto dal padre di Edoardo, il quale ci è andato giù in modo abbastanza pesante.

“Hanno fatto prima mezz’ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d’artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse”. “E tutti aspetteranno l’ingresso di Edo nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto gratis, ragazzi! Questi sono geni…altroché storie”. Questo il tweet di Vincenzo che è stato davvero parecchio duro nei confronti della produzione e dello stesso Alfonso Signorini. Donnamaria ha voluto anche sottolineare il fatto che il figlio, da quando è stato squalificato non ha mai ricevuto un euro, ciò nonostante continua ad essere uno dei protagonisti di questa edizione e di interesse non soltanto degli spettatori ma anche della stessa produzione.