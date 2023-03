Oggi è un altro giorno, Serena Bortone usa un tono perentorio con l’ospite: “Questo lo devi dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Sure di The voice senior ospite della puntata di Oggi è un altro giorno. Il cantante rilascia un’intervista molto interessante e fa impazzire la conduttrice.

Nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha ospitato in studio Alex Sure di The voice e sembra che sia rimasta piuttosto colpita da questa intervista. Il cantante del noto programma di Antonella Clerici, è stato infatti uno dei protagonisti della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il famoso programma di Rai 1 che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. Ma cosa ha raccontato il cantante, tanto da lasciare senza parole la conduttrice?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita in studio Alex Sure di The voice

A Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ieri ha ospitato Alex Sure, il cantante di The voice senior. L’intervista è stata effettivamente molto interessante, con il cantante che ha fatto letteralmente impazzire la Bortone. Alex infatti, per tutta la durata dell’intervista, è stato parecchio sincero e spontaneo, ed in alcuni casi anche anticonvenzionale. “Io non avrei mai partecipato a The Voice Senior, stavo bevendo una bella birra nera, una Guinness al pub e poi è arrivato un mio amico e mi ha detto che mi ha iscritto. Ho detto: “Va bene, mi iscrivo e vinco subito. Non ho vinto, ma sono arrivato sul podio”. Queste le parole di Alex, con cui ha iniziato l’intervista.

Il cantante con le sue risposte schiette e divertenti fa impazzire la conduttrice

A quel punto, la conduttrice avrebbe chiesto come sia stato il rientro nel paese dove abita, in provincia di Padova.“Il rientro? Molto bello. Anche quelli che non mi guardavano ora mi guardano. Perché prima qualcuno mi guardava stranamente? Sai, l’invidia”. Questa sua risposta ha fatto sorridere tutti i presenti in studio. Al termine dell’intervista, poi, il cantante si sarebbe lasciato andare anche ad una confessione sulla vita privata. “Dopo un matrimonio e quattro convivenze sono single”, ha detto Alex.

La rivelazione sul suo triste passato, ma sempre con ironia

Sul suo passato, invece, sembra abbia svelato un retroscena inedito, ovvero l’essere stato in collegio. “Mi hanno sbattuto in collegio, dicevano fossi vivace. Se mi è servito il collegio? Sì, dai, mi sono fermato ai tatuaggi”, ha detto Alex. La conduttrice, per tutta la durata dell’intervista si è tanto divertita.

Poi Alex ha rivelato di non aver mai detto alla figlia “Ti voglio bene” e la Bortone lo ha obbligato a farlo dicendogli: “Alex, serve. Dì a tua figia che le vuoi bene” e lui l’ha accontentatata.