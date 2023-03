La vita in diretta, Alberto Matano sibillino con Milly Carlucci e tutti si chiedono cosa intendesse dire

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci nella giornata di ieri, ospite a La vita in diretta. In collegamento con Matano, la conduttrice ha svelato importanti novità e anticipazioni su Il cantante mascherato.

Ormai mancano solo pochi giorni all’inizio della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci che ufficialmente tornerà in onda sabato 18 marzo 2023. La conduttrice, come accade orma da diversi anni, dovrà “scontrarsi” con Maria De Filippi che andrà in onda con l’edizione serale di Amici. Ormai non è più una novità e Milly Carlucci proprio poco tempo fa ci ha tenuto a ribadire che tra le due non c’è assolutamente nessuna rivalità, ma solo una sfida televisiva. Ad ogni modo, Milly nella giornata di ieri è stata ospite in collegamento con Alberto Matano, dando anche qualche importante anticipazione su questa nuova edizione. Ma cosa ha riferito?

La vita in diretta, Milly Carlucci e le anticipazioni su Il cantante mascherato

Milly Carlucci, nella giornata di ieri lunedì 13 marzo 2023 è stata ospite, seppur in collegamento a La vita in diretta per dare qualche anticipazione su ciò che vedremo già nella prima puntata de Il Cantante Mascherato. Il programma di Rai 1 debutterà in prima serata il prossimo sabato 18 marzo. Sembra che siano note già le 12 maschere che saliranno sul palco.

La novità è “il mascherato per una notte”, ecco le parole della conduttrice

E’ stato anche anticipato che quest’anno, ogni puntata ci saranno uno o più ospiti che si celeranno all’interno di una maschera a forma di cuore. Si tratta del “mascherato per una notte”, per riprendere l’altro format della Carlucci, Ballando con le stelle, dove esiste la figura del “ballerino per una notte”. Parlando proprio di questa maschera particolare, Milly a La vita in diretta avrebbe detto “un contenitore più che una maschera, sembra quasi un mini appartamento”.

Le anticipazioni di Milly

La conduttrice nello studio di Matano avrebbe dato qualche anticipazione, dicendo che all’interno di questa speciale maschera, nella prima puntata potrebbero essersi Jasmine Carrisi con il padre Albano, oppure Leo Gassman con il padre Alessandro, o ancora Yari Carrisi con la madre Romina Power, o LDA con Gigi D’Alessio e Amanda Sandrelli con Stefania. “Peraltro ogni anno c’è un tormentone e tutti si chiedono in quale maschera si nasconde Alberto Matano”, ha poi scherzato la conduttrice.

La frase di Matano che ha posto dei dubbi, sarà dietro una maschera?

Al termine del collegamento, poi, Matano che è stato presente a Ballando con le stelle, ha voluto in qualche modo mandare un messaggio alla conduttrice dicendo “Sabato sera io in qualche modo ci sarò..“. Milly ha soltanto sorriso. Qualcuno ha pensato che possa essere dietro una delle 12 maschere, sarà davvero così?