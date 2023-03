Pomeriggio 5, Barbara D’Urso una furia in puntata “Adesso parlo io”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Pomeriggio 5 è tornata a parlare di quanto accaduto al teatro di Montecatini, durante la tappa del suo spettacolo. Importanti precisazioni della conduttrice.

Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato la disavventura capitata a Barbara D’Urso ed a tutti gli altri attori e pubblico presenti in teatro, in occasione dello spettacolo di cui la conduttrice è la protagonista. Era stata la stessa D’Urso a raccontare tutto, una volta finito lo spettacolo e tornata in hotel, attraverso il suo profilo Instagram. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara dopo aver affrontato tematiche serie e importanti legate alla cronaca nera del nostro paese, ha voluto fare dei chiarimenti proprio su questa disavventura di cui è stata protagonista. Ma cosa ha raccontato ancora la conduttrice?

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 torna a parlare della disavventura vissuta al teatro

Barbara D’Urso nei giorni scorsi è stata purtroppo protagonista di una disavventura che le ha causato tanto paura e forte tensione. Come già detto, a raccontare quanto accaduto era stata la stessa Barbara una volta tornata in hotel dopo lo spettacolo. Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, la conduttrice è tornata a parlarne, facendo importanti chiarimenti su diverse voci che sono circolate in rete proprio in questi giorni su questo episodio accaduto durante la tappa toscana del suo spettacolo. Molti siti e giornali avrebbero parlato di “situazioni di grande paura”, così Barbara ci ha tenuto a fare delle precisazioni.

Il racconto della conduttrice

“Ho la fortuna di avere una diretta tutti i giorni…Ho deciso di chiarire questa cosa uscita sui principali siti…Vi spiego cos’è accaduto…”, ha detto la conduttrice. Barbara, ha innanzitutto ringraziato tutte le persone che sono andate a vedere lo spettacolo e che si trovavano al Teatro di Montecatini, poi ha confermato che effettivamente ad un certo punto è scoppiato l’allarme antincendio. Barbara ha però fatto una precisazione, ovvero che non c’è stato panico in teatro e che il pubblico è rimasto tranquillamente seduto ed ha continuato a guardare lo spettacolo.

Le precisazioni della conduttrice che ha poi ringraziato tutti i presenti

“Inizia lo spettacolo e in sala scatta l’allarme…Si sono accese le luci e anche le sirene per diversi minuti…Noi abbiamo continuato a recitare, e il pubblico è rimasto concentrato…”. L’allarme sarebbe scattato non per un reale pericolo, ma per un cortocircuito. “Quindi niente di grave, e noi siamo andati avanti…E ancora grazie al pubblico che è rimasto immobile…”, ha aggiunto poi la conduttrice che ha rassicurato tutti.“Non è successo niente di drammatico…E tutto meraviglioso…Grazie ancora per l’affetto con cui mi seguite…”.