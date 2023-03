Paola Caruso, dopo l’ospitata a Verissimo, sui social esplodono i sospetti sulla malattia del figlio

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Caruso è stata ospite a Verissimo per parlare ancora di quanto accaduto al figlio Michele. Tante critiche, accuse e sospetti dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5.

Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro lo scorso fine settimana è tornata a Verissimo per parlare ancora una volta di quello che sta accadendo nella sua vita, ma soprattutto al figlio Michele. Il piccolino, così come aveva già raccontato qualche mese fa la stessa Paola nello studio di Silvia Toffanin, ha subito una lesione al nervo sciatico, dopo che gli sarebbe stato somministrato all’estero un medicinale tossico. i due si trovavano in Egitto durante una vacanza lo scorso mese di novembre. Un vero dramma che ha sconvolto la vita del piccolo Michele di soli 4 anni e della sua mamma. Ad ogni modo, dopo il drammatico racconto nello studio di Silvia Toffanin, sembra che Paola abbia subito alcuni attacchi da parte del haters sui social che nonostante la drammaticità di questa storia, hanno trovato qualcosa da criticare.

Paola Caruso ospite di Silvia Toffanin torna a parlare della salute del figlio

Paola Caruso nei giorni scorsi è stata ospite di Silvia Toffanin per la seconda volta a distanza di pochi giorni. La showgirl ed ex Bonas di Avanti un altro è tornata per dare degli aggiornamenti sulla salute del suo piccolino, Michele. Come già detto, mentre i due si trovavano in Egitto durante una vacanza, Michele avrebbe iniziato a stare male, accusando una sorta di influenza con febbre alta. Così Paola si sarebbe rivolta al personale dell’hotel per chiedere il consulto di un medico che è arrivato in camera ed ha proposto di fare al bambino una puntura per far scendere la febbre. Da quel momento la loro vita è completamente cambiata.

Il racconto drammatico di Paola, gli haters la criticano e l’accusano

Il medicinale iniettato era tossico, medicina che è vietata in tutto il mondo proprio perché causa dei danni permanenti nei bambini ed è molto pericolosa. Questo è quello che è accaduto al piccolo Michele. I medici hanno diagnosticato un danno permanente al piede e dovrà quindi portare un tutore per sempre. Dopo il racconto drammatico di Paola in tv, sui social in molti hanno voluto dimostrarle grande solidarietà. Nonostante ci siano stati diversi commenti di supporto, non sono mancati gli haters che hanno trovato un qualcosa da criticare. Secondo qualcuno Paola avrebbe estremizzato questa situazione del figlio per provocare compassione ed avere anche tanta visibilità.

Lo sfogo di Paola

Insomma, molti haters sostengono che in qualche modo Paola abbia esagerato anche con queste ospitate televisive per parlare di questo dramma. Alcuni, avrebbero addirittura insinuato che Paola abbia inventato questa vicenda facendo anche riferimento ad alcune foto che la stessa avrebbe postato sul suo profilo, dove il piccolo è in piedi e cammina.“Ma quindi il bambino nelle foto del suo profilo che sta in piedi, cammina e corre chi è?”, ha scritto un utente. Dopo aver ricevuto queste accuse e questi attacchi, la stessa Paola ha scritto uno sfogo.“Ma quanta ignoranza leggo, mio figlio cammina con il tutore, le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere!”, ha scritto Paola.