Antonella Fiordelisi, il padre rientra in casa al Gf vip e il pubblico non gli perdona una frase

Al Gf vip torna Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella che si lascia andare ad una frase poco felice che non gli viene perdonata dal pubblico.

Appuntamento molto particolare quello del Grande fratello vip di ieri. La puntata del reality, andata in onda ieri sera lunedì 13 marzo è stata davvero entusiasmante e ricca di momenti di grande emozione. Uno di questi è stato quello in cui è tornato in casa il papà di Antonella Fiordelisi che però pare sia stato protagonista di una gaffe che di certo non è passata inosservata. Stefano Fiordelisi è tornato in casa a distanza di qualche mese, ma una frase da lui pronunciata sarebbe stata considerata fuori luogo e infelice. Ma cosa ha detto?

Grande fratello vip, Antonella Fiordelisi riceve la sorpresa del padre

Nel corso della puntata del Grande fratello vip, andata in onda ieri sera, Antonella Fiordelisi ha ricevuto una grande sorpresa. E’ tornato in casa il suo papà, Stefano Fiordelisi che già nei mesi scorsi era andato a trovare la figlia. L’uomo è entrato in giardino mentre la figlia, come sempre accade durante le sorprese, era freezzata. Stefano ha iniziato così a parlare con la famiglia e si è complimentata con lei per il grande percorso fatto all’interno della casa.

Stefano Fiordelisi in casa, una frase non passa inosservata

Ad un certo punto però, ha anche bacchettato la figlia, ma per quale motivo? Sembra che la motivazione sia stata parecchio assurda. Stefano avrebbe lamentato il fatto che la figlia non faccia tanta attività fisica, o almeno non quanto dovrebbe secondo il suo punto di vista. “Quando ti senti giù fai attività fiisica, il tuo mondo è stato sempre lo sport. è un antistress…”, ha detto l’uomo. Questa frase non è stata vista di buon occhio dal pubblico che sui social.

Piovono critiche sui social

E’ vero che Fiordelisi ha un passato come schermitrice e che ha dato tanto spazio allo sport, ma molti sostengono che non ci fosse bisogno di fare commenti sul suo fisico e sullo sport in questa occasione. “Antonella non mi piace come persona e come concorrente, ma che chiunque vada a farle una sorpresa parli del suo fisico tra l’altro perfettamente in forma, dicendole di allenarsi,mangiare meno ecc. inizia a darmi sui nervi”. Questo uno dei tanti commenti apparsi. Molto probabilmente il padre continua ad essere in qualche modo ossessionato dal fisico della figlia, perchè in passato è stata una sportiva a livello professionale.