Storie italiane, Eleonora Daniele massacrata sui social dopo la puntata, cosa è accaduto

Storie italiane, dopo la messa in onda della puntata piovono commenti negativi sulla trasmissione e sulla conduttrice Eleonora Daniele. Ma cosa è accaduto?

Come di consueto questa mattina è andata in onda una nuova puntata di Storie italiane, ovvero il programma di Eleonora Daniele. Ad ogni modo, sembra che ad un certo punto i fan siano stati piuttosto duri contro la diretta, scrivendo dei commenti al vetriolo sui social. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Storie italiane, il pubblico contro la trasmissione e la conduttrice

Nel corso della mattinata di oggi, martedì 14 marzo 2023 è andata in onda una nuova puntata di Storie italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, che continua ad essere un grande successo come sempre. La prima parte della trasmissione è stata dedicata alla cronaca nera e all’attualità, mentre una seconda parte più leggera allo spettacolo ed al gossip. Diversi i collegamenti con diversi ospiti, in base a quella che era la scaletta. Come di consueto, tutto quello che è accaduto in puntata è stato commentato dai telespettatori sui social, che questa volta però sono stati piuttosto duri.

Piovono commenti duri sulla conduttrice

La conduttrice ha affrontato diversi argomenti durante la diretta del suo programma. I telespettatori però si sarebbero riversati sui social per commentare le dinamiche che si sono venute a determinare in puntata. Pare che molti telespettatori abbiano commentato e criticato l’essere troppo moralista della conduttrice. Non è di certo una novità il fatto che la Daniele non perde occasione per bacchettare i suoi ospiti, imponendo anche a volte la sua opinione.

Ma cosa è accaduto in puntata?

“Ancora non la chiudono questa vergognosa trasmissione Tv e cacciato finalmente la Daniele?“, questo uno dei tanti commenti apparsi sui social contro il programma e contro la conduttrice. “Eleonora Daniele è una presentatrice antipatica, saccente e molto indisponente. Tratta male gli ospiti, zittisce gli ospiti, ha un modo di fare molto maleducato. Non capisco perchè non venga sostituita nel programma “Storie italiane“. Questo un altro commento contro la conduttrice e contro il programma.