Belve, Heather Parisi asfalta Lorella Cuccarini “Lei la prima della classe ma io sono un’altra cosa, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Heaher Parisi ancora una volta lancia una frecciatina a Lorella Cuccarini, considerata la sua storica nemica. Cosa è accaduto nello studio di Belve?

Heather Parisi è stata ospite in studio a Belve in questi giorni, il programma di Francesca Fagnani che va in onda su Rai 2. Ebbene, pare che dopo la frecciatina mandata a Lorella Cuccarini durante la sua ospitata a Benedetta Primavera il programma di Loretta Goggi, la ballerina abbia fatto lo stesso nel salotto di Belve. Ma cosa ha detto in questa occasione? Facciamo un pò di chiarezza.

Heather Parisi, intervista interessante a Belve

Heather Parisi in questi giorni è stata in Italia per una vacanza sulla neve, in montagna e ne ha approfittato per fare diverse ospitate in alcuni programmi televisivi. Ebbene, sembra che dopo aver preso parte alla puntata di Benedetta Primavera di Loretta Goggi lo scorso venerdì, Heather è stata ospite nello studio di Belve, il programma di Francesca Fagnani. Anche in questo caso ha trovato il modo per lanciare una frecciatina a Lorella Cuccarini, considerata da sempre la sua acerrima nemica.

Arriva l’ufficiale giudiziario per lei nello studio di Francesca Fagnani

Sicuramente la puntata di Belve è stata sorprendente e movimentata, non soltanto per la sua intervista e le sue dichiarazioni, ma anche per l’arrivo a sorpresa dell’ufficiale giudiziario. E’ stato proprio Lucio Presta a mandare l”ufficiale giudiziario per riscuotere una quantità piuttosto ingente di denaro che la ballerina avrebbe dovuto sborsare già parecchio tempo fa per via di un contenzioso con il famoso manager.

La confessione della Parisi sulla violenza subita

Ad ogni modo, durante l’intervista la ballerina ha parlato della sua vita, della sua infanzia difficile per via della separazione dei genitori. Poi la confessione della ballerina che ha ammesso di essere stata vittima di violenza psicologica, fisica e sessuale, da parte di un uomo che le stava molto vicino in ambito professionale.

Le parole della ballerina su Lorella Cuccarini, ennesima frecciatina?

Poi, le parole su Lorella Cuccarini che in parte hanno anche tanto sorpreso.”Non c’è stata mai una rivalità perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”. Queste le parole della ballerina che hanno lasciato un pò perplessa la stessa Francesca. La conduttrice le avrebbe chiesto a questo punto se lei si sentisse più artista della Cuccarini, ma la Parisi avrebbe risposto “No, sto solo dicendo che non abbiamo nulla in comune”. Insomma, in molti hanno visto queste parole come una vera e propria frecciatina della ballerina nei confronti della Cuccarini.