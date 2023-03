Heather Parisi,l’ufficiale giudiziario si presenta a Belve mandato da Lucio Presta, poi lui sui social la umilia, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi torna in Italia per qualche giorno, ma nello studio di Belve riceve una cattiva sorpresa da parte dell’ufficiale giudiziario.

Heather Parisi in questi giorni è stata in Italia, avendo preso parte a diversi programmi, tra i quali Benedetta Primavera di Loretta Goggi lo scorso venerdì e Belve, di Francesca Fagnani. Questa trasferta italiana però, per la ballerina è stata non proprio positiva. Ebbene si, per la ballerina sono arrivati dei guai piuttosto seri, dei grattacapi che dovrà adesso affrontare. Ma che cosa è accaduto?

Heather Parisi torna in Italia per vacanza e lavoro

Heather Parisi, che da tanti anni come sappiamo vive ad Hong Kong, in questi giorni è stata in Italia, sia per fare una bellissima vacanza a Cortina, sia per impegni lavorativi. La ballerina è stata infatti ospite nello studio di Benedetta Primavera, il nuovo spettacolo di Loretta Goggi andato in onda lo scorso venerdì 10 marzo. Ed ancora, Heather l’abbiamo vista a Belve, ospite nello studio di Francesca Fagnani. Per la ballerina, sono però arrivati anche i guai.

Guai per la ballerina, nello studio di Belve viene raggiunta dall’ufficiale giudiziario

Proprio mentre Heather Parisi si trovava nello studio di Belve, è stata raggiunta dall’ufficiale giudiziario per far si che la ballerina pagasse una somma anche piuttosto importante, come risarcimento di una condanna per diffamazione. A dare questa notizia è stato Lucio Presta, il noto manager televisivo, attraverso il suo profilo Twitter.«Finale mesto, cara Heather Parisi», avrebbe scritto Presta che in passato ha avuto con la ballerina un contenzioso che però sarebbe ancora in corso.

Il tweet di Lucio Presta che diffonde la notizia e mortifica la ballerina

«Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai ….vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!».Questo il tweet di Lucio Presta che si certo non ha lasciato spazio all’immaginazione ma ha detto palesemente come sono andate le cose.

Molti i commenti arrivati sotto al post, momenti di questi contro il manager. “Un vero uomo non avrebbe reso questa cosa pubblica”. “Ti sei abbassato ai suoi livelli e pure di più. Adesso da vergognarvi siete in due, tu e lei». Questi alcuni dei commenti arrivati sotto al post.