Verissimo, Anna Pettinelli lascia senza parole Silvia Toffanin: “Cosa ho fatto quando ero giovanissima”

Anna Pettinelli ospite nel salotto di Verissimo, dove arriva la confessione inedita sul matrimonio lampo in giovane età. La Toffanin rimane senza parole.

Anna Pettinelli, ex coach di Amici e nota speaker radiofonica nella giornata di ieri domenica 12 marzo 2023 è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La speaker ha rilasciato una grande intervista e pare che abbia fatto delle rivelazioni piuttosto inedite a Verissimo, tanto da lasciare in alcuni momenti la stessa Silvia senza parole. Ma cosa ha riferito?

Anna Pettinelli ed ex coach di Amici ospite nel salotto di Verissimo

Anna Pettinelli ed ex coach di Amici è stata ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Sembra proprio che Anna Pettinelli abbia rilasciato delle dichiarazioni inedite soprattutto in riferimento al suo ex compagno Stefano Macchi. I due sono stati insieme per circa otto anni e hanno partecipato anche a Temptation Island.

La speaker radiofonica parla della storia conclusa con Stefano Macchi, rivelazioni inedite

Chi ha visto il programma di Canale 5, ha potuto ben notare come le cose effettivamente abbiano iniziato a non funzionare proprio all’interno del programma di Canale 5. Da quel momento le cose hanno iniziato ad andare sempre peggio, fino ad arrivare alla separazione. Già a Temptation island, sembra che Anna avesse conosciuto dei lati del carattere di Stefano che non gli sono piaciuti. “A Temptation ho visto dei lati che non conoscevano e non mi piacevano di lui, da lì piano piano il rapporto si è sfaldato”. Ad ogni modo, poi, Silvia le avrebbe chiesto cosa le sia rimasto della storia con Stefano Macchi. “Stefano Macchi? Di questa storia rimane poco, sono delusa. Ho visto un uomo che non c’era“, ha detto Anna che non si è di certo risparmiata.“Mi aspettavo che le cose andassero diversamente. Il problema sono state le visioni della vita diverse. Comunque ci siamo lasciati bene, senza liti o strappi. Nessun tradimento, io non ero più innamorata. C’è stato un chiarimento”, ha detto ancora Anna.

Confessione sul suo passato, Silvia spiazzata

Ad ogni modo, la speaker radiofonica ha detto qualcosa di inedito ovvero che in giovane età è stata sposata. Tale matrimonio è durato solo soltanto sei mesi e si è concluso in modo consensuale. “Si mi sono sposata a 26 anni e mi sono separata dopo 6 mesi, siamo andati insieme dallo stesso avvocato io e il mio ex marito“. Oggi la speaker radiofonica è concentrata sul suo lavoro e sulla figlia Carola.