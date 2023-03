Domenica in, Tananai lascia Mara Venier senza parole, poi lui spiega il suo gesto

0 SHARES Condividi Tweet

Tananai ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in. L’artista fa un gesto inaspettato nei confronti della conduttrice che rimane spiazzata.

A Domenica in nella puntata di ieri, Mara Venier ha ospitato Tananai, il cantante che ha ottenuto un grandissimo successo al Festival di Sanremo. Il giovane artista ha fatto un gesto davvero bellissimo e unico, una cosa che non si è forse mai vista in tv. La conduttrice è rimasta davvero senza parole e si è tanto commossa. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Domenica in, Mara Venier senza parola dopo il gesto di Tananai

Mara Venier, una delle conduttrici più amate di sempre ha condotto una nuova puntata di Domenica In nella giornata di ieri, domenica 12 marzo 2023 . Ospite della puntata, tra i tanti Tananai, il giovane artista reduce da una grande esperienza al Festival di Sanremo, dove ha portato il brano intitolato “Tango”. La conduttrice ed il suo ospite hanno parlato proprio del momento davvero magnifico che il cantante sta vivendo, dopo il successo ottenuto alla kermesse canora più importante d’Italia.

L’artista riceve il disco d’oro per il singolo Tango ma lo regala a Mara che rimane senza parole

Ad ogni modo, ad un certo punto Mara gli ha consegnato il disco d’oro per il suo brano, augurando all’artista che presto possa diventare un disco di platino. Ad ogni modo, poco prima di lasciare lo studio di Domenica in, il cantante ha fatto un gesto davvero unico che ha spiazzato la conduttrice. Parlando del disco d’oro che Mara aveva ancora in mano pronto per consegnarlo, Tananai avrebbe detto “Ma ti piace?”. Successivamente avrebbe aggiunto “Se ti piace, te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne fa avere un altro”, ha aggiunto poi il cantante. Mara Venier è rimasta davvero senza parole di fronte a questo gesto di così tanto affetto e tanto particolare. La conduttrice si è tanto emozionata e non è riuscita a trattenere la commozione. Dopo averlo ringraziato e detto che lo appenderà nelle mura della sua casa, Mara ha abbracciato Tananai ringraziandolo ancora per questo “atto d’amore e d’affetto che mi commuove”.

La Venier ringrazia Tananai sui social

Successivamente, in serata Mara ha voluto ancora ringraziare Tananai e lo ha fatto sul suo profilo Instagram, condividendo un post e una foto dove si vede Tananai consegnare il disco d’oro proprio alla Venier.“Lavoro da tanti anni (tranquilli presto andrò in pensione) ma sono rimasta molto colpita da questo gesto così affettuoso e unico (chi altro l’avrebbe mai fatto?) nei miei confronti da parte di Tananai. Grazie davvero sei nel mio cuore ragazzo con un animo nobile e generoso…la zia ti vuole bene”. Queste le parole di Mara. Il post ha ricevuto tantissimi like e tanti commenti, tra cui quello di Tananai che ha scritto “Ti voglio bene Zia”.