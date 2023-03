Domenica In, Mara Venier svela come si è comportato Gigi D’Alessio con Clementino, il pubblico resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ha ospitato Clementino a Domenica in e ha svelato importante retroscena sulla trattativa tra il rapper il programma The voice senior.

Mara Venier nella giornata di ieri, a Domenica in sembra abbia svelato una parte davvero inedita sulla trattativa che ha portato Clementino nel talent The voice senior in qualità di giudice. Il famoso rapper è stato proprio ospite nel salotto di Mara nella giornata di ieri, per raccontare la sua avventura all’interno del programma condotto da Mara Venier, The voice senior, ma anche The voice Kids. Clementino è stato infatti, il giurato di entrambi i programmi, insieme a Loredana Bertè, I Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio. Sicuramente Clementino è molto amato, non soltanto per il suo talento, ma anche per il suo carattere piuttosto scherzoso.

Clementino ospite Domenica in nel salotto di Mara Venier

Clementino nella giornata di ieri, domenica 12 marzo, è stato ospite nello studio di Domenica in da Mara Venier e sembra che abbia raccontato tanto, circa la sua esperienza recente nei programmi condotti da Antonella Clerici. Clementino ha vestito i panni del giudice, infatti, nel programma The voice senior e The voice Kids. Ad un certo punto, la conduttrice ha voluto raccontare un retroscena piuttosto inedito, su come Clementino sia arrivato a The voice senior.

L’amicizia speciale tra Clementino e Gigi D’Alessio

Stando a quanto detto da Mara, sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio a porre un diktat alla Rai, chiamiamolo un aut aut, affinché anche il rapper venisse “arruolato” in giuria. Gigi avrebbe detto alla Rai che ci sarebbe stato, qualora il programma avesse avuto anche Clementino in giuria.“Gigi D’Alessio è stata la prima persona che ha creduto a me per quel che riguarda la tv”, ha detto Clementino, confermando quindi la tesi di Mara Venier.

Mara svela importante retroscena su come il rapper sia stato arruolato a The voice

“Posso dirti? Gigi ha detto: “Se non prendete Clementino, non lo faccio manco io The Voice”. Questo lui non te l’ha detto, te lo dico io. Che grande amicizia”. Questa la precisazione di Mara che ha rilasciato così un’importante notizia. Ed effettivamente Gigi D’Alessio non ha sbagliato ad agire così, perchè Clementino si è dimostrato all’altezza di questo programma ed è anche uno dei punti di riferimento.