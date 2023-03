Verissimo, Giorgia ospite, il compagno Emanuel Lo le fa una sorpresa, ma lei lo gela

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia ospite nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin. La cantante riceve una sorpresa da parte del compagno, ma lei lo gela.

Nella giornata di ieri, ospite in studio a Verissimo lei, una delle cantanti più amate di sempre ed una delle protagoniste di questo Festival di Sanremo. Ad un certo punto in studio è arrivata una sorpresa da parte del suo compagno, Emanuel Lo, che per chi non lo sapesse è anche il maestro di ballo della scuola di Amici. Da loro amore è nato il figlio Samuel di cui ne ha parlato la stessa Giorgia al Festival, dicendo come quest’ultimo tifasse per Lazza, piuttosto che per lei. Ad ogni modo, Emanuel Lo ha fatto una sorpresa alla sua compagna, ma lei ha immediatamente notato qualcosa che non andava, gelando il suo compagno.

Giorgia ospite a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin

Giorgia nella giornata di ieri è stata ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin parlando di tanti argomenti, tra cui ovviamente la sua ultima esperienza al Festival di Sanremo. Sembra che ad un certo punto, la cantante abbia ricevuto una sorpresa da parte del suo compagno da oltre 20 anni, Emanuel Lo. Quest’ultimo ha mandato un videomessaggio, riservando alla cantante delle bellissime parole, dolci e romantiche, dicendo anche che è bella proprio come il suo ultimo cd.

La cantante riceve una sorpresa da parte del suo compagno Emanuel Lo

Giorgia però, piuttosto che stare attenta alle parole del compagno, avrebbe notato altro ed avrebbe esclamato “Guarda che disordine”. Pare che alle spalle il ballerino avesse effettivamente un po disordine, cosa che non poteva essere di certo accettata da Giorgia che è molto ordinata ed è una maniaca del controllo.

La crisi di Giorgia, l’aiuto di Elisa ecco la confessione dell’artista

Ad ogni modo, dopo questo siparietto divertente, Giorgia ha parlato del suo periodo buio che ha vissuto in questi ultimi tempi. “Stavo al piano, guardavo nel vuoto, mi facevo qualche piantarello”, ha confessato Giorgia che per un pò di tempo non ha avuto creatività. Pare che a darle una smossa sia stata la sua cara amica Elisa, la quale l’ha spronata a fare musica e così è stato. Al termine dell’intervista, Giorgia ha anche ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Tiziano Ferro, che il suo fan numero 1.