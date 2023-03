Ferragnez, prima Chiara si sfoga sui social e poi pubblica una foto con una didascalia che spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni pubblica uno sfogo sui social, dopo il silenzio durato tanti giorni. Poche ore dopo Fedez pubblica una foto, un bel quadretto familiare. I dubbi dei fan.

Tutto sembra essere tornato alla normalità a casa Ferragnez, dopo il silenzio piuttosto preoccupante post- Sanremo. Ebbene, sembra proprio che nei giorni scorsi a rompere il silenzio era stato già Fedez, pubblicando diverse Instagram stories e spiegando il motivo della sua assenza. Nelle scorse anche Chiara Ferragni ha fatto chiarezza ed ha pubblicato un post che sicuramente non è passato inosservato ed ha ricevuto davvero tantissime interazioni. Nelle ultime ore è anche arrivato uno scatto che ritrae la famiglia felice. Ma come stanno le cose?

Ferragnez, crisi mai esistita o semplicemente superata?

Da un pò di tempo in molti sono convinti che i Ferragnez mettano in modo delle mosse comunicative studiate ad hoc. Ma le cose stanno davvero così? Sicuramente Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più famosa al mondo, una donna in carriera, una moglie ed una mamma che ultimamente ha anche avuto la possibilità di essere la protagonista di una delle manifestazioni più importanti del nostro paese, ovvero il Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni pubblica un post molto lungo e fa un pò di chiarezza

Nelle scorse ore, Chiara ha pubblicato un post molto lungo ed anche inaspettato, sul suo profilo Instagram, spiegando di aver vissuto un momento davvero molto impegnativo e difficile, di grande sconforto, anche per le condizioni di salute del marito. E’ stato proprio il rapper a spiegare il motivo della sua assenza, dicendo di aver preso uno psicofarmaco che gli ha causato diversi problemi come balbuzie ma anche seri problemi di salute mentale. Insomma, in questi giorni si è chiarita questa situazione familiare, visto che si era vociferato che i due fossero prossimi al divorzio.

Dopo il post, spunta una foto di famiglia, molti i dubbi dei fan

Per chiudere definitivamente il discorso, i due hanno pubblicato un bellissimo quadretto familiare dove appaiono proprio Fedez insieme a Chiara ed ai loro bambini. La foto è arrivata a poche ore di distanza dal post di Chiara e questo ha fatto dubitare tantissimi fan.”Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene”. Questa una delle frasi scritte da Chiara, che pare abbia in qualche modo confermato una sorta di crisi con il suo compagno. Ma come stanno davvero le cose in casa Ferragnez?