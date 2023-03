Domenica In, Lazza chiama in diretta la mamma, la sua reazione fa calare il gelo in studio, Mara Venier in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto rapper Jacopo Lazzarini, conosciuto semplicemente come Lazza, ha telefonato in diretta dallo studio di Domenica In alla mamma e alla nonna ma la loro reazione ha spiazzato il pubblico e i telespettatori.

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda ieri, domenica 12 marzo. E proprio nel corso di tale appuntamento diversi sono stati gli ospiti che si sono susseguiti all’interno dello studio, tra questi anche il noto artista italiano Lazza. Proprio il rapper si è reso protagonista di momenti molto particolari che hanno divertito il pubblico ma allo stesso tempo fatto un po’ calare il gelo in studio. Vediamo nello specifico cos’è successo.

Lazza ospite di Mara Venier a Domenica In

Jacopo Lazzarini, conosciuto da tutti con lo pseudonimo Lazza, è un giovane rapper molto apprezzato e seguito. Proprio ieri è stato ospite ancora una volta di Mara Venier nel celebre programma della domenica ovvero Domenica In. E proprio durante tale intervista ha parlato della sua vita professionale, con riferimento alla recente esperienza al Festival di Sanremo 2023, ma anche del suo privato. Nello specifico l’artista ha colto l’occasione per fare due telefonate in diretta a due donne per lui molto importanti ovvero la mamma e la nonna. Per essere più precisi Lazza ha raccontato che la nonna è un po’ arrabbiata con lui perché non va mai a trovarla nonostante abiti molto vicino ai suoi genitori. E proprio per tale motivo ha deciso di chiamarla in diretta televisiva per chiederle scusa. Il giovane però si è accorto di non avere il suo numero di telefono e proprio per tale motivo si è visto costretto a chiamare la madre.

Le telefonate in diretta alla mamma e alla nonna

Lazza ha quindi prima chiamato la mamma alla quale ha chiesto il numero di telefono della nonna. La Venier ha commentato affermando “Vogliamo parlare con nonna”, parole queste alle quali la mamma del rapper ha risposto rivelando di vedere tutto ciò un po’ complicato. Lazza a questo punto si è rivolto alla conduttrice confermando quanto la mamma fosse arrabbiata, parole alle quali la donna ha risposto rivelando di essere arrabbiata perché il giovane perde sempre il numero della nonna. Successivamente la mamma del rapper ha chiuso il telefono senza salutare nessuno. E proprio questo ha fatto calare un po’ il gelo in studio. Poco dopo però ha inviato al figlio il numero di telefono richiesto e quindi Lazza ha potuto telefonare alla nonna.

La nonna di Lazza arrabbiata al telefono

“Ti volevo chiedere scusa in diretta nazionale perché sono un pessimo nipote”, queste le parole di Lazza alle quali la nonna ha risposto semplicemente “Lo so”. Il rapper ha poi concluso dichiarando il suo amore alla nonna e promettendole che presto sarebbe passato a trovarla. Finito questo momento si è poi esibito con ‘Cenere’, il brano grazie al quale è riuscito ad ottenere la seconda posizione al Festival di Sanremo 2023.