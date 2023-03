Amici, scontro tra i professori, Rudy Zerbi mai visto così, Todaro gli risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Amici trasmessa oggi pomeriggio i telespettatori hanno avuto modo di assistere a nuovi scontri tra i professori.

Manca ormai sempre meno all’inizio del serale di Amici ed infatti proprio oggi è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano nel corso della quale sono state consegnate le maglie. Nel corso di tale appuntamento però non sono mancate le discussioni e le tensioni tra i docenti. Ma vediamo nello specifico cosa realmente è accaduto.

Tensione ad Amici tra i professori

Così come spesso accade ecco che anche nel corso della puntata di Amici andata in onda oggi pomeriggio tra i professori della scuola sono nate discussioni e polemiche. Nello specifico tutto ha avuto inizio in seguito alla decisione della produzione di togliere la maglia ai ragazzi che l’avevano già ottenuta per far votare entrambe le commissioni, e quindi quella di canto e danza, per poter consegnare ancora una volta le maglie. Come hanno reagito gli allievi a tale decisione della produzione? In realtà molti hanno dimostrato di essere d’accordo tranne Ramon che ha ricevuto l’applauso di Rudy Zerbi.

Il commento di Rudy Zerbi su quanto detto da Ramon

Nello specifico Rudy Zerbi si è rivolto al giovane allievo complimentandosi per aver avuto il coraggio di esprimere il suo reale pensiero. Perché, ha poi aggiunto il professore di canto “vedere tanti ragazzi che si sono conquistati a fatica la maglia, porca miseria, e nessuno che dice sono inca**ato con quelli lì di fronte, che sono adulti che dovevano prendersi le responsabilità e non l’hanno fatto”. A non essere d’accordo con le parole espresse da Zerbi è stato il professore di danza Raimondo Todaro che ha subito replicato precisando di non essere d’accordo con le sue parole. Secondo Todaro infatti è stato sbagliato da parte di Zerbi dire che Ramon è stato l’unico a dire le cose giuste in quanto ognuno ha la libertà di pensare quello che vuole.

Lorella Cuccarini infastidita dalle parole di Rudy Zerbi

Insomma, i professori di Amici non riescono mai a non discutere e anche durante l’ultima puntata del pomeridiano non hanno perso l’occasione per scontrarsi. L’unica ad essersi mostrata un po’ silenziosa è stata Arisa. Lorella Cuccarini invece ad un certo punto non è riuscita più a rimanere in silenzio e ha replicato alle parole di Rudy, e nello specifico al modo in cui il professore ha esaltato Ramon. La Cuccarini ha voluto precisare che bisogna rispettare quella che è la diversa visione che ognuno dei professori ha all’interno della scuola. Finita la puntata la conduttrice ha dato appuntamento al pubblico al prossimo 18 marzo, giorno in cui è previsto l’inizio del serale.