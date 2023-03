Belen, il conduttore de Le Iene diretto: “Ecco come si comporta quando non conosce qualcuno”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, le bellissime parole di Max Angioni sulla showgirl argentina e su come quest’ultima si comporta dietro le quinte.

Belen Rodriguez è la conduttrice de Le Iene, fino a poche settimane fa insieme a Teo Mammuccari, poi rimasta in solitaria dopo l’abbandono improvviso del conduttore. «Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari. Se non lo vedete qui al mio fianco, lui resta un professionista che ha fatto grande questo programma. Noi gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci”. Queste le parole di Belen, quando si è trovata da un giorno all’altro da sola alla conduzione del programma, dopo l‘addio di Teo. Ad ogni modo, di lei in questi giorni ne ha parlato Max Angioni, il comico che ha preso il posto di Teo e che conduce al fianco della showgirl.

Belen Rodriguez, le parole del noto comico e oggi conduttore de Le Iene

Il conduttore ha voluto dire a tutti chi è veramente Belen, raccontando anche il volto nascosto della nota showgirl argentina, ovvero quello che noi non vediamo. Il comico ha avuto modo di conoscere Belen a Le Iene in questo anno, interessanti le parole che ha utilizzato per descriverla.

Max Angioni parla di Belen e la descrive per come è lontano dalle telecamere

Max Angioni, il comico che ha preso il posto di Teo Mammuccari a Le Iene, in questi giorni ha parlato di Belen Rodriguez, mostrandoci un lato di lei che nessuno conosce. Il conduttore ha voluto parlare della sua collega e di come quest’ultima si comporta anche dietro le quinte e non soltanto davanti alle telecamere.

“Ha un’umiltà unica…” tanti complimenti per la showgirl argentina

«Con Belen si è creata una bella sintonia. Ha un’umiltà unica. Quando arrivano in studio degli estranei, si presenta a tutti porgendo la mano come se non la conoscesse nessuno. È unica anche nel suo modo di essere educata e umile. Un esempio». Queste le parole di Angioni nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Di Più. Sicuramente queste parole hanno fatto tanto piacere a Belen che dallo scorso anno è al timone del programma Le iene.