Amici, Maria De Filippi con la voce rotta dalle lacrime dice una frase da brividi

Maria De Filippi torna ad Amici ad una settimana dalla morte del marito Maurizio Costanzo. La puntata in onda oggi, domenica 12 marzo, grande emozione per lei.

Nella giornata di oggi, domenica 12 marzo è andata in onda la nuova puntata di Amici, registrata ad una settimana esatta dalla morte di Maurizio Costanzo, quando Maria ha deciso di tornare al lavoro. Come era prevedibile è stata una puntata davvero molto particolare, in cui Maria è stata accolta in studio da un grande e caloroso applauso, senza alcun tipo di coro o urla come in genere accade durante la puntata di Amici. La conduttrice è apparsa visibilmente commossa e prima di dare il via alla puntata ha detto una frase piuttosto significativa.

Maria De Filippi torna ad Amici, il pubblico la accoglie con un grande applauso

Maria De Filippi ad una settimana esatta dalla morte di Maurizio Costanzo è tornata in tv con i suoi programmi. Ha iniziato con Amici, con la registrazione della puntata che è andata in onda proprio oggi, domenica 12 marzo. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la conduttrice è stata accolta con un grande applauso dal suo pubblico. “Ricomincio a lavorare perchè così mi hanno insegnato”, ha detto Maria con la voce rotta dall’emozione e dal pianto.

La conduttrice tanto emozionata e con la voce rotta dall’emozione

Il pubblico ha applaudito tanto e poi ha cominciato ad acclamarla dicendo “Maria, Maria”. La conduttrice, piuttosto emozionata è andata a sedere nella sua solita poltroncina, dove con la voce rotta ha pronunciato la frase sopra citata. Il riferimento ovviamente è proprio a Maurizio che ha dedicato gran parte della sua vita e sicuramente avrebbe voluto che Maria tornasse al suo lavoro.

Maria torna anche a Uomini e Donne dopo la morte di Maurizio

Qualche giorno dopo questa registrazione, poi Maria è tornata anche a Uomini e Donne. Insomma, nonostante il grande dolore provato per la morte del marito, Maria ha preferito tornare al lavoro e dal suo pubblico che le è stato davvero molto vicino in queste settimane e le ha fatto sentire tutto l’affetto e l’amore possibile. Non è di certo una novità il fatto che Maria sia una delle conduttrici più amate di tutti i tempi ed anche in questa triste occasioni, la conduttrice ne ha avuto la conferma.