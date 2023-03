Gigi D’Alessio diretto: “Donne? Non devo chiedere scusa a nessuno, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio, arriva la confessione sulla sua vita privata e sulle donne della sua vita. “Non devo chiedere scusa a nessuno”.

Gigi D’Alessio, uno dei più grandi cantanti e artisti di tutti i tempi, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando dei suoi ultimi impegni e dei più grandi successi. E’ stato uno dei protagonisti di The voice senior, insieme a Clementino, I Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Ad ogni modo, ha fatto anche diversi concerti, partecipato a feste speciali e ospitate in tv, insomma, Gigi è un vero vulcano. Ma cosa ha dichiarato nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni?

Gigi D’Alessio si racconta e lo fa a 360°

Gigi D’Alessio, uno dei cantanti più amati di tutti i tempi del nostro paese, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante. Sembra che il cantante abbia parlato di una biografia che potrebbe essere in arrivo, “Questo sono io”, che è stata già scritto nel 2008.

La sua biografia, ecco le parole di Gigi

«Siamo a buon punto. Ho firmato il contratto con la produttrice Maria Grazia Saccà, che ha già trovato un coproduttore americano. Ho già incontrato lo sceneggiatore Peppe Fiore che ha scritto praticamente tutto. Insomma, ci siamo. Il progetto prevede il racconto della mia vita fino al 1992, l’anno dell’uscita del mio primo album Lasciatemi cantare. Quindi spazio alla famiglia, gli studi al conservatorio, l’incontro con il grande Mario Merola, i miei concerti alle feste di matrimonio…». La storia e le musiche saranno le sue ma Gigi non sarà comunque l’attore.

Le donne della sua vita, le parole di Gigi

Il cantante ha poi parlato della sua vita privata, che è stata piuttosto ricca, con tre donne importanti e 5 figli.«Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un p********e. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati». Questa la confessione di Gigi, al quale è stato anche chiesto se dovesse chiedere scusa alle donne della sua vita.«Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi».