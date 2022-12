Gigi D’Alessio, Natale con la sua famiglia allargata, botta e risposta con il figlio Luca

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio ha trascorso il Natale insieme alla sua famiglia allargata. Sui social non è passato inosservato il botta e risposta con il figlio Luca, conosciuto meglio come LDA.

Gigi D’Alessio ormai da un pò di tempo sta vivendo un momento piuttosto sereno e tranquillo, grazie alla sua compagna Denise Esposito che gli ha regalato un figlio nato proprio lo scorso mese di gennaio. Il cantante napoletano ha festeggiato il suo Natale in famiglia, ma ciò che non è passato inosservato al popolo del web è stato lo scambio di battute con il figlio. Ma cosa è accaduto tra i due e perchè sono finiti per punzecchiarsi a vicenda sui social?

Gigi D’Alessio, Natale con la sua famiglia “allargata”

Gigi D’Alessio ha trascorso il suo Natale in famiglia ed a rivelarlo non è stato proprio lui, ma il figlio Luca che abbiamo imparato a conoscere come LDA. Il giovane artista ha partecipato lo scorso anno ad Amici di Maria De Filippi come cantante ed è stato li che ha acquisito una grande popolarità. Sui social è molto seguito e proprio qualche settimana fa ha pubblicato un video molto particolare, in cui stava assistendo all’annuncio dei cantanti in gara da parte di Amadeus, che ad un certo punto ha fatto anche il suo nome.

Il figlio Luca pubblica diverse Instagram stories dove è presente anche il suo papà

Tornando al Natale, LDA ha festeggiato insieme alla sua famiglia, sia con il papà che con la madre. Lo stesso ha pubblicato un video tra le sue Instagram stories e proprio in alcune di queste è apparso Gigi D’Alessio. “Allora il momento è arrivato…ci sono i miei nipotini che a breve vanno a dormire e quest’anno tocca a me fare il Babbo Natale per l’altezza”, queste le parole di LDA in una delle Instagram Stories pubblicate.

Botta e risposta sui social tra padre e figlio

Ad un certo punto, papà e figlio hanno avuto un botta e risposta sui social che ha fatto tanto divertire i suoi follower.“Gigi volevo farti i complimenti per il menù di oggi”, ha detto LDA. Gigi avrebbe risposto “Volevo farti i complimenti per come mangi”. Insomma, un botta e risposta davvero molto simpatico tra i due che non è passato inosservato ai loro follower che si sono mostrati piuttosto divertiti.