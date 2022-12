Fedez diretto: “Questo Natale non ho potuto”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ha raccontato come ha trascorso il suo primo Natale, dopo l’intervento subito qualche mese fa, dopo la diagnosi del tumore.

Fedez sicuramente ha vissuto un 2022 davvero molto particolare, che per fortuna però è riuscito a superare molto bene. Ci riferiamo ai problemi di salute che il rapper ha avuto la scorsa primavera e che per fortuna è riuscito a superare. Alcuni mesi fa, al noto rapper milanese è stato diagnosticato un tumore al pancreas e dopo essersi sottoposto ad un intervento, fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo. Adesso, Fedez e la sua famiglia hanno trascorso le festività natalizie sulle Dolomiti e come sempre hanno condiviso diversi momenti con i loro follower. Sono stati giorni davvero ricchi di amore, di escursioni e momenti di esilaranti. Adesso però, i Ferragnez sono tornati a casa e proprio lui, Fedez, è tornato a parlare della sua malatta e dell’operazione che sicuramente è stata per lui fondamentale per continuare a vivere.

Fedez, il suo primo Natale dopo il tumore e dopo l’intervento

Fedez è stato colpito, mesi fa, da un tumore neuroendocrino al pancreas, che fortunatamente è stato asportato grazie ad un intervento invasivo che gli ha permesso di continuare a vivere. La sua vita è andata avanti fortunatamente, ma proprio in queste ore il rapper è tornato a parlare dell’operazione e della malattia. Il suo corpo, inevitabilmente ha subito dei cambiamenti e dopo i vari cenoni, Fedez ha voluto fare un bilancio.

Niente abbuffate per il rapper milanese, ecco come ha affrontato il cenone di Natale

Per Fedez è stato il primo Natale con la cicatrice che fortunatamente è sempre meno evidente. Purtroppo il marito di Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con crampi allo stomaco in questi giorni, una delle conseguenze dell’intervento.

Crampi allo stomaco, Fedez non nasconde le sue condizioni di salute

“Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento. Forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili”, queste le parole di Fedez con tanto di selfie allo specchio che mostrava proprio la sua cicatrice. Ovviamente Fedez dovrà fare sempre attenzione a non esagerare anche con il cibo. Ad ogni modo, il noto rapper è sicuramente stato molto fortunato e di questo lui ne è consapevole.