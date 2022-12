Bella Mà, per Pierluigi Diaco la puntata è molto difficile: “Sono pronto”

0 SHARES Condividi Tweet

Bella Mà, la puntata di ieri si apre in modo inedito e inusuale. Il conduttore Pierluigi Diaco pronto a cedere la linea in qualsiasi momento.

L’ultima puntata di Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco è stata molto difficile, tanto che ad un certo punto il conduttore è dovuto intervenire. Il programma non è si fermato in questi giorni di festa, andando in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.25. Ad ogni modo, come anticipato, nella giornata di ieri la puntata sembra che sia andata in modo diverso rispetto al solito. La puntata, è iniziata in modo del tutto anomalo, senza alcuna sigla e Pierluigi Diaco è apparso piuttosto scuro in volto. Ma per quale motivo? A quanto pare tutto era riconducibile alla notizia che è stata diffusa nelle scorse ore circa Benedetto XVI il Papa emerito che sta molto male. Il conduttore è immediatamente intervenuto senza mandare in onda la sigla.

La puntata di ieri di Bella Mà si è aperta in modo anomalo, ovvero senza sigla. Il conduttore è così apparso scuro in volto, molto probabilmente per via della notizia circa le gravi condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI. Per Pierluigi Diaco è stata una puntata molto difficile da affrontare.“Nel corso di tutta la puntata di Bella Ma’ saremo sempre pronti a dare la linea al Tg 2 ed insieme al Tg2 abbiamo pensato per questa puntata grazie alla collaborazione autorevole del vaticanista Giovan Battista Brumori”.

Ma come sta il Papa Emerito? E’ questa la domanda che il conduttore ha posto al giornalista e vaticanista Giovan Battista Brumori. Quest’ultimo pare che da diversi giorni stia molto male e che le sue condizioni di salute siano peggiorate. A Natale sono sopraggiunti dei problemi respiratori per via anche dell’età, ovvero 95 anni.

Poi ci sarebbe stato un altro peggioramento visto che Papa Francesco è intervenuto chiedendo a tutti di poter pregare per lui. Il conduttore, parlando con il suo inviato avrebbe ammesso di essere pronto a cedere la linea in qualsiasi momento durante la trasmissione, nel caso in cui avesse avuto bisogno di ulteriori aggiornamenti.