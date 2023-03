Vittorio Sgarbi, dopo la morte di Maurizio Costanzo, senza mezzi termini su Maria De Filippi “Cosa è stata capace di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Sgarbi nel corso di una recente intervista ha parlato di Costanzo e la De Filippi esprimendo il suo personale pensiero sulla coppia.

Maurizio Costanzo è stato sicuramente uno degli uomini più importanti dello spettacolo e della televisione italiana. Un uomo che ha anche avuto la fortuna di avere al suo fianco una donna brillante che secondo alcuni potrebbe essere proprio la sua erede. Nelle ultime ore ad esprimere il suo personale pensiero sulla celebre coppia è stato il critico d’arte Vittorio Sgarbi che conosceva molto bene il giornalista. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il commento di Vittorio Sgarbi su Maurizio Costanzo

Tutti hanno seguito e amato Maurizio Costanzo nei suoi lunghi anni di carriera. Stiamo infatti parlando di un uomo splendido che non solo ha inventato il talk show ma è anche riuscito a dare popolarità a determinati personaggi. Tra questi lo stesso Sgarbi ma anche Iacchetti, Pierluigi Diaco, Mughini ecc. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo ecco che proprio Sgarbi ha commentato questa capacità di Costanzo rivelando che però secondo lui vi è stato chi è riuscito a superarlo. E nello specifico secondo Sgarbi a superare Costanzo è stata proprio la moglie Maria De Filppi. “L’ha superato, perché è riuscita a dare popolarità a uomini e donne che non sono nessuno”, queste nello specifico le sue parole.

Maria De Filippi erede di Maurizio Costanzo?

Nel corso dell’intervista sopracitata Vittorio Sgarbi ha continuato ad esprimere il suo pensiero affermando che Maria De Filippi rappresenta la migliore scoperta televisiva di Costanzo, ma non solo. Secondo il celebre critico d’arte è anche “l’unica erede”. La conduttrice infatti negli anni è riuscita a dare vita a programmi di grandissimo successo. Tra questi ad esempio impossibile non menzionare C’è Posta per te ma anche Amici che offre la possibilità a chi desidera studiare canto e musica di poterlo fare e allo stesso tempo fare ingresso nel mondo della televisione. E ancora Uomini e Donne che ha dato la possibilità a molte persone di ottenere successo e Temptation Island, programma attesissimo dell’estate.

La rivelazione di Sgarbi sul rapporto tra Costanzo e la De Filippi

In ultimo Vittorio Sgarbi nel corso dell’intervista a Nuovo ha parlato di quello che era il rapporto che univa Costanzo e la De Filippi. Il noto critico d’arte ha parlato di un rapporto basato su stima reciproca e tanto affetto. Ma non solo, ha voluto anche precisare che Costanzo non era assolutamente geloso del successo ottenuto dalla moglie ma anzi al contrario ne era tanto felice.