Selvaggia Lucarelli al veleno contro Ilary Blasi e Francesco Totti: “Una cosa continuerà sempre ad accomunarli”

Selvaggia Lucarelli ha lanciato una frecciatina contro Ilary Blasi e contro Francesco Totti. La giornalista ha condiviso delle Instagram stories davvero molto significative.

Selvaggia Lucarelli, una delle giornaliste più temute di sempre, per il suo carattere parecchio spigoloso e per le frecciatine al veleno, è tornata a scagliarsi contro Francesco Totti e Ilary Blasi. Già la scorsa estate, quando si è parlato della loro separazione, sembra che Selvaggia abbia detto la sua, facendo anche delle critiche piuttosto importanti nei confronti della coppia. Ad ogni modo, la giornalista nelle ultime ore sembra aver pubblicato delle Instagram stories, facendo un chiaro riferimento alla conduttrice ed al suo e marito. Ma cosa ha detto?

Selvaggia Lucarelli, frecciatina contro Ilary Blasi e Francesco Totti

Selvaggia Lucarelli, la giornalista è tornata a lanciare le sue frecciatine a Ilary Blasi e Francesco Totti. La giornalista, come già anticipato, nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una frecciatina nei confronti della conduttrice romana e del suo ex marito, Francesco Totti. Non è di certo la prima volta che la giornalista commenta i fatti che hanno come protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo. Questo è quello che è accaduto ancora una volta nelle scorse ore.

Ecco il contenuto delle Instagram stories della Lucarelli

In una delle tante Instagram stories pubblicate in queste ore, Selvaggia ha voluto fare un chiaro riferimento a Ilary Blasi e Francesco Totti. «Una cosa che accomunerà per tutta la vita Totti e Ilary è questa passione inaccettabile per le cene anni ’90 con la musica e lo sventolare di tovaglioli». Questo il commento di Selvaggia che pare abbia fatto riferimento alle ultime Instagram stories della conduttrice che ha condiviso alcune immagini sul suo profilo, per fare gli auguri al suo nuovo compagno Bastian.

Come avranno reagito i diretti interessati?

La conduttrice dell’Isola dei famosi, ha così pubblicato le foto di loro due insieme, con sottofondo la canzone intitolata “I just died in your arms”, della band Cutting Crew. Insomma, Selvaggia non ha perso occasione ancora una volta per scagliarsi contro Ilary e l’ex marito. Ma come avranno reagito i diretti interessati?