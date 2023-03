Mattino 5, puntata difficile per la Panicucci che poi diretta dice: “Non sono d’accordo”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda oggi Federica Panicucci ha rivolto una particolare domanda alla sua ospite che però ha preferito non rispondere.

Una puntata piuttosto complessa di Mattino 5 è stata quella condotta oggi, 8 marzo 2023, dalla conduttrice Federica Panicucci. Quest’ultima infatti è tornata ad occuparsi del caso della Madonna di Trevigiano che sembrerebbe piangere sangue e parlare con la veggente Gisella Cardia. A quest’ultima la conduttrice ha rivolto delle particolari domande senza però ricevere alcuna risposta. Ma esattamente, di che domande stiamo parlando? Vediamo di fare chiarezza su quanto accaduto.

Federica Panicucci torna a parlare del caso della Madonna di Trevigiano

Da ormai diversi giorni il caso legato alla Madonna di Trevigiano fa particolarmente discutere. Come anticipato poc’anzi la Madonna sembrerebbe piangere sangue e comunicare con la veggente Gisella Cardia. Quest’ultima ha deciso di fare chiarezza sulla questione rendendosi protagonista di una conferenza stampa mostrata in diretta da Mattino 5. Ad un certo punto la Cardia ha scelto di interrompere tale conferenza stampa per lasciarsi intervistare dalla conduttrice. Ma quando la Panicucci le ha rivolto alcune particolari domande la donna ha preferito non rispondere rivelando che quello che le è stato chiesto è troppo intimo.

Le domande della conduttrice alla veggente Gisella Cardia

Gisella Cardia è apparsa in diretta indossando un paio di guanti. Un particolare che ha molto incuriosito la conduttrice di Mattino 5 che le ha chiesto il motivo del perché ha scelto di coprire le sue mani. Una domanda alla quale la Cardia ha risposto affermando di credere che si tratti di qualcosa di intimo che preferisce tenere per se. Nonostante tale risposta Federica Panicucci ha poi proseguito chiedendo alla veggente se la scelta di indossare i guanti sia legata alla volontà di nascondere la presenza di presunte stigmate. Ma anche in questo caso la donna ha deciso di non rispondere invitando la conduttrice a parlare di altro. La Panicucci però ha insistito precisando che secondo lei sarebbe molto interessante per i telespettatori sapere, soprattutto per coloro che credono nelle apparizioni. Ma ecco che a tali parole Gisella Cardia ha replicato “Un conto sono le apparizioni e un conto sono le stigmate e tutte le cose che potrei avere io nel periodo della Pasqua…Credo non sia di interesse pubblico…”.

La replica della Panicucci alle parole della sua ospite: “Un vero peccato”

La parole espresse dalla Cardia ancora una volta non hanno trovato d’accordo la conduttrice Federica Panicucci che ha commentato affermando “Un vero peccato”. La conduttrice ha poi chiesto l’opinione dell’inviato che ha rivelato che secondo lui la veggente sopracitata vive il tutto come un regalo che preferisce non mostrare per riservatezza.