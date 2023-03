Cristina Marino nella bufera e lei torna sui social: “Ci tengo a dare una dimensione a ciò che è accaduto ieri”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino finisce nella bufera dopo aver dato del “maniaco” ad un paparazzo. Sui social scoppia la polemica, lo sfogo della modella.

Cristina Marino in questi giorni è stata al centro delle critiche e delle polemiche per quanto accaduto con un paparazzo. Ebbene, la moglie di Luca Argentero nei giorni scorsi ha pubblicato sui social uno sfogo piuttosto duro contro un giornalista che l’ha sorpresa al parco con i suoi figli. L’attrice e modella avrebbe utilizzato un termine abbastanza duro nei confronti di questo paparazzo, definendolo “il maniaco”. Questo ha fatto scoppiare letteralmente la polemica sui social e tanti sono stati coloro che le hanno riservato delle critiche abbastanza dure. Per questo Cristina ha voluto fare un pò di chiarezza.

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero finisce al centro della polemica

Cristina Marino nei giorni scorsi si trovava al parco quando è stata paparazzata da un fotografo che ha iniziato a scattarle delle foto. Cristina avrebbe a sua volta ripreso il giornalista e condiviso le immagini sulle sue Instagram stories, definendo il paparazzo “Il maniaco”. Per questo appellativo la Marino ha ricevuto tantissime critiche, tanto che ieri ha voluto fare un pò di chiarezza.“

La modella dà del maniaco al paparazzo, poi spiega il perchè

Ormai piena, leggo delle cose imbarazzanti, ci tengo a ridare una dimensione a quanto accaduto ieri, il senso di postare una persona in faccia che ci segue è per far capire non quanto io sia insofferente, un personaggio pubblico, ridicola, che dovrebbe stare con un panettiere”. Questo lo sfogo della modella che si è anche lamentata del paparazzo che con il suo fare l’ha infastidita.“Questa persona fa la stessa cosa da più giorni per più ore”, ha aggiunto la Marino che ha voluto così giustificare il motivo per cui gli ha dato del “maniaco”.

Lo sfogo della Marino

“La parola maniaco da vocabolario italiano significa persona dominata da tendenze esclusive e smodate, stranamente assidue e persistenti”, ha ancora aggiunto Cristina che ha così criticato il comportamento del fotografo, definendolo reiterato e persistente.“E’ un comportamento che si ripete in maniera maniacale, ho solo descritto un atteggiamento che stiamo subendo. Quando questa viene violata è normale parlarne, spero di essere stata chiara, e non facciamo drammi, dove non ci sono”. Con queste parole la modella ha concluso il suo sfogo.