E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici mai vista così: “Mi fa schifo”

Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno trova qualcosa di disgustoso nel frigo e la passa a Lorenzo Biagiarelli.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici che viene trasmesso come sempre ogni giorno a partire dalle ore 12.00 circa. Proprio in occasione della feste delle donne, in puntata a cucinare sono state tutte donne chef che hanno preparato dei piatti davvero molto gustosi. Ad un certo punto della puntata, però, pare che sia accaduto qualcosa, tanto che la Clerici si sarebbe in qualche modo ribellata dicendosi anche piuttosto disgustata. Ma cosa è accaduto?

E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici esprime disgusto per un qualcosa

Nel corso della puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno, in occasione della festa delle donne, a cucinare nello studio della Clerici sono state tutte donne. Nello specifico, Francesca Marsetti si è dilettata nella preparazione di un dolce, il rotolo alla mimosa. Prima di iniziare la preparazione del dolce, però, sembra che la conduttrice abbia detto che in frigo c’èra qualcosa per lei, lasciato la sera prima da Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan lascia nel frigo una tartina con le larve

La Marsetti, aprendo il frigo effettivamente ha trovato una tartina con diversi condimenti, tra cui proprio il gongonzola con sopra delle larve. Antonella si sarebbe categoricamente rifiutata di mangiare quella tartina ed ha passato tutto a Lorenzo Biagiarelli.“A me fa schifo. Io non potrei mai. Dovevo mangiarla io ma ho detto che non sarei mai riuscita e avevo te come complice. Non posso farcela, mi viene da vomitare”. Queste le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Poi è stato svelato un retroscena su questa tartina, ovvero il fatto che a dirgli ad Alessandro di utilizzare quei condimenti, escluso le larve, era stata proprio la Clerici.

La conduttrice disgustata dalle larve, passa la tartina a Lorenzo Biagiarelli

“Io adesso ho bisogno di Lorenzo. Questa tartina Cattelan l’ha fatta comporre a me ma io ho detto metti solo hummus e gorgonzola. Lui ha messo delle larve perchè si stava parlando che adesso c’è la farina di grilli”. Queste ancora le parole della conduttrice. Lorenzo non ha avuto alcun momento di esitazione ed ha mangiato la tartina con le larve.“Io ho mangiato anche uno scorpione e i grilli. Fritto sa buono pure il mestolo che c’è dentro il lavandino”, ha detto Lorenzo.