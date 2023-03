I Fatti Vostri, interviene il regista Michele Guardì contro l’ospite: “Devi spegnere il telefonino”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della diretta de I Fatti Vostri andata in onda oggi il regista Michele Guardì si è trovato costretto ad intervenire per riprendere il suo ospite ovvero il direttore del Gazzettino Roberto Papetti.

E’ andata in onda anche oggi, mercoledì 8 marzo 2023, una nuova puntata de I Fatti Vostri ovvero il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile. Ed ecco che proprio nel corso di tale puntata il regista Michele Guardì si è trovato costretto ad intervenire in diretta per riprendere un suo ospite. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Problemi durante la diretta de I Fatti Vostri

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri nel corso della quale però i telespettatori ma anche il pubblico in studio hanno avuto modo di assistere ad alcuni problemi durante la diretta. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Tutto è accaduto durante lo spazio in cui è stato presente il direttore del Gazzettino Roberto Papetti. Nello specifico il conduttore Salvo Sottile dopo aver salutato il suo pubblico ha raggiunto il direttore per parlare dei fatti di cronaca degli ultimi due giorni. In modo particolare si è parlato di quanto accaduto ieri a Roma, e di preciso a Guidonia, dove si è verificato lo scontro tra due velivoli e il loro successivo schianto tra le case. Schianto che ha provocato la morte dei due piloti. Proprio durante questo spazio però il pubblico ma anche il conduttore hanno notato un particolare disturbo. E nello specifico stiamo parlando del tipico disturbo legato alle interferenze telefoniche. Ed ecco che dopo qualche momento di incertezza il regista Michele Guardì si è visto costretto ad intervenire.

Il regista Michele Guardì rimprovera il suo ospite

Tali interferenze in diretta hanno in un primo momento spiazzato il conduttore Salvo Sottile che si è rivolto a guardare i suoi autori nella speranza di riuscire ad avere qualche spiegazione su cosa stesse succedendo all’interno dello studio televisivo. Ad un certo punto è intervenuto direttamente il regista de I Fatti Vostri ovvero Michele Guardì il quale si è rivolto all’ospite ovvero il direttore Roberto Papetti chiedendogli di spegnere il suo cellulare. “Chiedo scusa, direttore deve spegnere il suo telefonino”, queste nello specifico le parole espresse dal regista che hanno provocato qualche momento di imbarazzo nel giornalista che ha subito preso il telefonino che teneva nella tasca per spegnerlo.

Il commento di Salvo Sottile

Salvo Sottile ha provato a giustificare il suo ospite e collega affermando che cose del genere possono capitare. E proprio mentre Papetti provava a spegnere il suo telefono il conduttore ha continuato a parlare di quanto accaduto a Guidonia. Infine si è rivolto al suo ospite per tranquillizzarlo invitandolo a spegnere con calma il telefono.