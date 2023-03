Oggi è un altro giorno, la Bortone fa infastidire la sua ospite che le risponde a tono: “Non abbiamo la data di scadenza”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri Serena Bortone ha affrontato il tema della maternità in età adulta e le sue parole sembrerebbero avere infastidito una sua ospite.

Tanti e diversi tra loro sono gli argomenti affrontati puntata dopo puntata nel programma condotto da Serena Bortone ed intitolato Oggi è un altro giorno. Ed ecco che proprio durante l’appuntamento di ieri la conduttrice e i suoi ospiti hanno parlato della maternità in tarda età. Ad un certo punto però le sue parole sembrerebbero aver infastidito una delle ospiti presenti che non ha perso l’occasione per rispondere. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Il commento della Bortone sulla maternità in tarda età

Un argomento molto particolare ed importante è stato affrontato nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri. Nello specifico, come affermato in precedenza, si è tanto parlato della maternità in tarda età e proprio per affrontare l’argomento in questione la trasmissione ha ospitato due donne dello spettacolo diventate mamme in età adulta ovvero Carmen Russo e Ramona Badescu. Ad un certo punto della discussione però proprio la conduttrice Serena Bortone ha espresso delle parole che non sono molto piaciute al pubblico, e probabilmente nemmeno alle sue ospiti. “Possiamo dire che se li fai da ragazza è meglio?”, queste nello specifico le parole espresse dalla Bortone che poco dopo avendo notate le espressioni sul viso delle sue ospiti ha aggiunto “Posto che ovviamente, parlo io che non ho fatto figli quindi è meglio se sto zitta.”

La reazione delle ospiti di Oggi è un altro giorno

Le parole espresse dalla conduttrice Serena Bortone sono apparse a molti un po’ inappropriate. Soprattutto perché non sempre diventare madri in età adulta è una scelta. Se infatti da una parte è vero che alcune donne preferiscono pensare prima alla carriera e poi alla famiglia ecco che allo stesso tempo è anche vero che vi sono donne che per anni lottano per avere un figlio senza riuscire ad averlo e riescono solamente in età adulta. A tal proposito è quindi possibile menzionare ad esempio una delle due ospiti presenti in studio ovvero Carmen Russo che dopo circa 10 anni di tentativi è riuscita a diventare mamma della piccola Maria a 53 anni. Le parole espresse dalla conduttrice sembrerebbero avere un po’ infastidito la sua ospite Ramona Badescu, anche lei diventata mamma in età adulta. La donna infatti non ha perso l’occasione per replicare alla Bortone quando ha chiesto alle due ospiti se crescere i loro figli non sia stancante.

La replica di Ramona Badescu alle parole della Bortone

Alla domanda della Bortone la Badescu non ha avuto timore di replicare. “Serena, non siamo mica degli yogurt, non abbiamo la data di scadenza”, queste esattamente le sue parole. L’attrice ha poi colto l’occasione per parlare del figlio Ignazio affermando che giorno dopo giorno riesce a goderselo sempre di più. Ha infatti rivelato che probabilmente a 20 anni avrebbe avuto meno tempo da trascorrere con lui e quindi per seguire la carriera non avrebbe avuto il tempo di vedere crescere il suo bambino come invece sta facendo oggi.