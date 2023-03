Avanti un Altro, da Bonolis arriva Piero Chiambretti ma il popolo del web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Avanti un Altro andata in onda lunedì ha fatto irruzione in studio il conduttore Piero Chiambretti e i telespettatori hanno notato un particolare errore commesso dalla regia.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto ad Avanti un Altro. E nello specifico di quanto hanno notato alcuni attenti telespettatori nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì quando ha fatto irruzione all’interno dello studio il celebre conduttore Piero Chiambretti. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Il grande successo di Avanti un Altro

Sono migliaia i telespettatori che ogni pomeriggio amano seguire Avanti un Altro. Stiamo nello specifico parlando del game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un programma davvero tanto simpatico in grado di far vivere al pubblico momenti di spensieratezza e divertimento. E quindi proprio per tale motivo è possibile dire che questo viene considerato da molti il programma giusto da seguire dopo una pesante giornata di lavoro. Il gioco finale inoltre proprio per la sua particolarità riesce ogni giorno a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori che fermi davanti alla televisione provano ad indovinare le risposte esatte.

Irruzione di Piero Chiambretti nello studio di Avanti un Altro

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì ha fatto irruzione all’interno dello studio di Avanti un Altro il celebre conduttore televisivo Piero Chiambretti. Il motivo? Promuovere il suo nuovo programma intitolato “La Tv dei 101” trasmesso su Canale 5 in prima serata per la prima volta proprio ieri 15 marzo 2023. Un programma che ha come obiettivo quello di portare allegria nelle case dei telespettatori ma anche tanta cultura.

Il presunto errore della regia scoperto dai telespettatori

Proprio dell’irruzione di Piero Chiambretti nello studio di Avanti un Altro si sta tanto parlando. Le puntate del programma condotto da Bonolis e Laurenti non vengono trasmesse in diretta ma sono state registrate alcuni mesi fa. E proprio quando la puntata con ospite Chiambretti è stata registrata ancora non si sapeva bene la data di messa in onda de “La Tv dei 101”. Secondo il pubblico quindi Chiambretti avrebbe fatto un secondo ingresso in studio. Gli autori in questo caso avrebbero sfruttato l’inquadratura di spalle del conduttore per poter comunicare la data ufficiale di messa in onda. Molti i telespettatori che hanno parlato di errore di montaggio mentre invece secondo molti altri gli autori avrebbero semplicemente provato a far sembrare il tutto casuale. Ma, come saranno andate realmente le cose? Rispondere a tale domanda purtroppo al momento non è ancora possibile.