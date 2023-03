Viva Rai 2, Fiorello lancia una frecciata velenosa a Heather Parisi, i telespettatori impazziscono dalle risate

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Viva Rai 2 andata in onda ieri Rosario Fiorello ha organizzato un simpaticissimo sketch che a molti è sembrato proprio una frecciatina rivolta alla ballerina Heather Parisi.

E’ stato davvero incredibile quanto trasmesso nella mattina di ieri nel programma Viva Rai 2 condotto da Rosario Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio. Nello specifico il noto showman è riuscito ad organizzare un simpaticissimo sketch ovviamente riferito alla ballerina Heather Parisi e a quello che à accaduto nel corso degli ultimi giorni. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Incredibile frecciatina di Fiorello a Heather Parisi

Fiorello è uno degli showman più amati della televisione italiana. E proprio lo sketch organizzato e trasmesso in occasione della puntata di ieri di Viva Rai 2 ha tanto divertito i telespettatori. Uno sketch che però a molti è chiaramente sembrato una frecciatina rivolta alla ballerina Heather Parisi. Ma cos’è successo nello specifico? Fiorello ha chiamato a Viva Rai 2 due uomini, e di preciso due ballerini, travestiti da finanzieri. Ad un certo punto si è poi rivolto ad alcuni dei suoi ospiti ponendo loro delle particolari domande. E nello specifico ha chiesto “Tutto ok con le tasse? Avete pagato?”. E proprio i ballerini travestiti da finanzieri hanno poi iniziato a ballare sulle note di quello che è il brano che ha reso molto nota proprio Heather Parisi ovvero “Cicale”. Anche se quindi Fiorello non ha mai menzionato la ballerina è chiaro che il siparietto messo in scena altro non era che una frecciatina a lei rivolta.

Lucio Presta contro Heather Parisi

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare della vicenda che vede coinvolti Heather Parisi e il manager Lucio Presta. Proprio pochi giorni fa il marito di Paola Perego è intervenuto sui social, ed esattamente su Twitter, per rivelare di aver mandato un ufficiale giudiziario assistito dalla forza pubblica per effettuare un pignoramento proprio alla Parisi. L’agente dei VIP ha approfittato della presenza in Italia della ballerina impegnata nella registrazione di un’intervista per il programma Belve condotto da Francesca Fagnani.

La battaglia legale

Tra Heather Parisi e Lucio Presta è in corso da molti anni una battaglia legale. Nonostante la condanna però la ballerina non sembrerebbe aver versato all’agente la somma di denaro dovuta. Proprio Lucio Presta nel post sopracitato condiviso su Twitter ha infatti aggiunto “Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora”. Proprio per tale motivo, ha poi concluso l’agente, gli è toccato fare quello che avrebbe preferito non fare.