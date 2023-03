Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia una dama e poi le dice: “Questa è la mia opinione”, il pubblico esplode in un applauso

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e Donne, Desdemona fa una grande figuraccia e viene cacciata da Maria De Filippi. Ecco cosa ha accaduto.

A Uomini e Donne ancora una volta una dama sembra essere stata sgamata e cacciata. Il tutto è accaduto nella puntata di ieri, mercoledì 15 marzo 2023, quando ad un certo punto la conduttrice ha cacciato, con eleganza, una dama del trono over. Ma di chi si tratta? Stiamo parlando di Desdemona Balzano, la dama che non sembra abbia fatto proprio una grande figura in tv. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto.

Uomini e Donne, dama del trono over viene sgamata

E’ terminata l’esperienza in tv, a Canale 5 all’interno del programma Uomini e Donne per la dama Desdemona Balzano del trono over. Quest’ultima nel corso della puntata di ieri, mercoledì 15 marzo sembra sia stata cacciata dal programma, dalla padrona di casa che con la sua solita eleganza, l’ha fatta fuori dai giochi. Desdemona è stata in qualche modo smascherata da Armando Incarnato. Ma procediamo con ordine. Maria fa sedere al centro dello studio la dama e Ivan, per raccontare come fosse andata la loro uscita. La dama ribadisce ciò che aveva detto in precedenza, ovvero di sentirsi bloccata con gli uomini.

Armando Incarnato smaschera la dama Desdemona Balzano

Armando, però, interviene per smascherare la donna, con tanto di prove, ovvero messaggi e audio che avrebbe ricevuto da una terza persona. Armando ha chiesto il permesso di poter far ascoltare gli audio e far vedere le chat.“È un audio dove si sente la voce di Desdemona e dove un manager le consiglia come muoversi nel programma”, dice Armando. Ovviamente la dama non acconsente e questo ha già detto tanto sulla sua “innocenza”. Maria convinta come tanti altri che se avesse la coscienza pulita sicuramente avrebbe acconsentito a far ascoltare gli audio. L’unico che va ad ascoltare gli audio è Gianni senza far sentire a nessun altro ed effettivamente l’opinionista ha dato ragione ad Armando.

Audio compromettenti, ecco cosa è accaduto in studio

“Mi sento preso in giro, perché mi hai usato. Avete sbagliato sia tu che lui (Giuseppe) ieri nei miei confronti. A parte che questa persona conosceva tutti i dettagli della registrazione di ieri. Vuoi fare il Grande Fratello e Temptation Island. C’è la ciliegina sulla torta, tu che dici che vuoi durare qui nel programma. Tu mi hai usato. Tu hai lasciato il numero a me, mi hai detto di darti una possibilità. Ti sei messa d’accordo fuori, perché già sapevi che non avresti fatto niente. La tua è una figura di me**a. Mi posso assumere la responsabilità di una querela? È andata a chiedere i soldi a un ragazzo per fare televisione. Nessuno per soldi ti può far fare televisione”. Questo lo sfogo di Incarnato.

Gianni Sperti ascolta gli audio compromettenti, Maria De Filippi caccia la dama

“Dice che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. Dice che è stato mandato via Claudio in malo modo, non so a chi si riferisce”, dice Gianni. “Poi dice, non so se stanno spingendo Armando verso di me. Dice: ‘Io sinceramente se mi chiede di uscire ci uscirei volentieri, ma una storia con lui mai. Sai i motivi per cui sto in questa trasmissione, più resto meglio è’”, ha riferito ancora Sperti. A quel punto Gianni aggiunge di aver ricevuto un messaggio che diceva“a breve sarà disponibile il servizio ‘Parla con me di Desdemona’. Il costo del servizio è di 29,90€. Un servizio in esclusiva riservato a sole 50 persone”. La dama in evidente difficoltà avrebbe detto che per lei tutto questo è lavoro. A quel punto, la padrona di casa ha mandato via Desdemona.“Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio, questa è una mia opinione”, le ha detto Maria che è stata applaudita da tutti. La dama senza farselo dire una seconda volta lascia lo studio.