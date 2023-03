Oggi è un altro giorno, Lunetta Savino lascia tutti a bocca aperta “Vi spiego perchè mi chiamo così”

0 SHARES Condividi Tweet

Lunetta Savino ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. L’attrice ha parlato di tanti argomenti, tra cui anche l’origine del suo nome strano.

Lunetta Savino nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che come sempre va in onda a partire dalle ore 14.00. L‘attrice nel salotto della Bortone ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando di tanti argomenti a cominciare dalla sua carriera a finire alla sua vita privata. Ebbene, cosa ha riferito?

Oggi è un altro giorno, ospite in studio Lunetta Savino

Reduce da un grande successo ottenuto con la fiction Le indagini di Lolita Lobosco, Lunetta Savino nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Serena Bortone. L’attrice pare che si sia sbilanciata ed abbia parlato del suo lavoro e della sua vita privata. Pare che si sia tanto soffermata sul rapporto con il figlio e con il padre, che ha ben 101 anni. Durante questa chiacchierata con la conduttrice, l’attrice pare che abbia anche svelato l’origine del suo nome che non è proprio così comune.

L’attrice parla della sua carriera e racconta un retroscena su Le indagini di Lolita Lobosco

“È una storia particolare. Sono nata nel periodo in cui andava il primo Sputnik sulla Luna e questo amico poeta dei miei genitori mi ha vista biondissima con gli occhi azzurri ed ha proposto chiamatela Lunetta e così è stato. Da piccola ero più conformista e non piaceva mentre adesso sembra quasi un nome d’arte”. Queste le parole di Lunetta che come abbiamo già avuto modo di anticipare ha avuto un successo strepito con la fiction Le indagini di Lolita Lobosco andata in onda in questi mesi. In riferimento a a questa fiction, l’attrice ha voluto raccontare un retroscena. “La prima scena che si è vista era proprio da commedia Eduardiana, la madre che finge di stare male per far venire la figlia a cena a Natale. Li ci siamo divertite molto, non sono mancate le risate”. Lei però, è ricordata per il ruolo di Cettina, nella famosissima fiction Un medico in famiglia.

L’attrice e il rapporto con il figlio Antonio

Ad ogni modo, ha anche recitato in tantissimi film, come Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek. Sul finire dell’intervista, poi, l’attrice ha parlato della sua vita privata e del rapporto con il figlio Antonio Tavassi che oggi è un uomo e che non vive in Italia. “È normale e giusto che i figli ad un certo punto si stacchino. Mi ricordo il momento in cui l’ho accompagnato all’aeroporto, quando l’ho salutato non ho pianto, dopo mi sono girata e un po’ sì.”