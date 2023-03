Fedez diretto sul tema delle uova di Pasqua “Ci guadagnerò ma devo spiegare cosa accadrà”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez torna a parlare della questione Uova di Pasqua e beneficenza. Il rapper chiarisce “Ci guadagnerò ma ho donato 30 mila euro”.

Ancora una volta Fedez torna al centro della polemica e ancora una volta per le Uova di Pasqua da lui presentate quest’anno. Su questo argomento si era già espressa Selvaggia Lucarelli, la quale aveva avuto da ridire sul fatto che non fosse proprio una beneficenza così come il rapper aveva fatto intendere. Ad ogni modo, vista la polemica che non si è arrestata, nonostante Fedez avesse in qualche modo già chiarito tutto, nelle scorse ore il rapper è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram.

Fedez torna a parlare della vendita delle Uova di pasqua

Fedez torna a parlare dell’argomento Uova di Pasqua, dopo essere stato contestato pesantemente da Selvaggia Lucarelli. Nelle scorse ore, il rapper ha presentato ufficialmente le Uova di Pasqua ed ha anche parlato della raccolta fondi, ed ha anche parlato andando nei minimi dettagli. Il rapper nei giorni scorsi era stato tanto contestato da Selvaggia Lucarelli e dopo uno scambio piuttosto acceso di battute tra i due attraverso i social, Fedez ha rotto il silenzio e ci ha tenuto a dare delle spiegazioni ai suoi follower.

Dopo le accuse di Selvaggia Lucarelli, il rapper fa chiarezza

Selvaggia aveva fatto intendere che la cifra da devolvere in beneficenza non sarebbe proprio stata proporzionale alle vendite ma che in realtà fosse stata già decisa in anteprima e non era stata resa nota neppure questa cifra. Fedez, pochi giorni fa, quando ancora era in difficoltà per via delle sue condizioni fisiche, aveva spiegato che dietro questa vendita di Uova di Pasqua non c’era nulla di illecito o di losco, ma proprio nelle scorse ore è andato proprio nel dettaglio.

La conferma di Fedez sui guadagni

Fedez non ha negato un suo guadagno dalle vendite di Uova, che era proprio il punto contestato dalla giornalista. Ad ogni modo, il rapper ha confermato che la beneficenza ci sarà a prescindere dalle vendite delle uova. Ha così spiegato che Walcor donerà 30 mila euro di base e che anche lui ha già donato 30 mila euro, per un totale di 60 mila euro. «In base alle vendite delle uova, io donerò un ulteriore 10%», ha aggiunto Fedez che ha confermato però il fatto che ne trarrà comunque un guadagno da questa vendita. «È un’attività commerciale, ma do a questa organizzazione (Tog) un aiuto che è sempre ben accetto e utile», ha ancora aggiunto il rapper su Instagram. Le uova avranno un costo di 15 euro e sono disponibili al latte nella versione 180 gr e 250 gr.