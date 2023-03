Orietta Berti svela cosa le ha detto Sonia Bruganelli in privato

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti parla di Sonia Bruganelli e confessa cosa le ha chiesto di fare la collega dopo il Gf vip. Ecco le parole della cantante.

È tornata a parlare Orietta Berti, ovvero la nota cantante italiana e attuale opinionista del Grande Fratello vip. Manca sempre meno alla finale di questa settima edizione del reality di Canale 5 e di conseguenza gli animi sono piuttosto tesi ed i vipponi cominciano ad essere parecchio stanchi ma soprattutto felici di essere arrivati fino in fondo. Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono state comunque le protagoniste di questa trasmissione, avendo dato puntata dopo puntata le proprie opinioni ed i propri giudizi, sulle varie dinamiche e sui vari concorrenti. Nonostante le due non abbiano avuto spesso le stesse opinioni, sono andate comunque abbastanza d’accordo. Ebbene, proprio in questi giorni Orietta ha voluto parlare della sua compagna d’avventura svelando cosa la Bruganelli le avrebbe chiesto di fare dopo questa esperienza.

Orietta Berti parla della sua compagna d’avventura al Gf vip

Orietta Berti in questi giorni ha rilasciato una intervista a Telesette parlando di questa esperienza fatta al Grande Fratello vip e del rapporto con Sonia Bruganelli. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, le due sostanzialmente sono andate molto d’accordo in questi sei mesi. Nonostante abbiano avuto comunque delle opinioni differenti su vari vipponi, tra Sonia e Orietta non ci sono stati problemi.

Ecco cosa le ha proposto la moglie di Paolo Bonolis

“Creiamo una coppia bellissima. Ci siamo piaciute subito perché diciamo sempre quello che pensiamo. È nata una bella amicizia: mi ha chiesto di tenerci in contatto anche a programma finito e io le ho detto subito di sì”, ha detto Orietta parlando della sua compagna d’avventura. Detto questo, non è facile intuire che il loro rapporto continuerà anche dopo la fine del Grande Fratello vip e non è escluso che le due possano anche tornare a lavorare.

Che cosa faranno Orietta e Sonia dopo il Gf vip?

Intanto, per la prossima stagione sembra che nessuna delle due sia confermata come opinionista visto che la cantante dovrebbe tornare a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Anche la moglie di Paolo Bonolis ha fatto sapere che con questa settima edizione del Grande Fratello ha concluso questa sua esperienza come opinionista nel reality, dove è stata per due anni consecutivi.